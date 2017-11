Flüchtlinge legen Ostbahnhof lahm - jetzt spricht ein Bundespolizist

Mehr Flüchtlinge wählen wieder den gefährlichen Weg über die Schiene: Am Sonntag entdeckte die Polizei 24 Menschen, die auf Güterzügen aus Italien nach München gekommen sind. Vor Wintereinbruch könnten es noch mehr Menschen versuchen.

München - Sie zwängen sich zwischen Lastwagenreifen, harren stundenlang in der Kälte aus - und die tödliche Gefahr lauert nur wenige Zentimeter unter ihnen auf den Schienen. Alleine in diesem Jahr sind rund 400 Menschen auf Güterzügen nach München gekommen. Die Migranten kommen meist aus Afrika, besteigen Züge in Italien und hoffen auf ein besseres Leben in Deutschland. Am Sonntag hat die Bundespolizei an zwei Münchner Bahnhöfen 24 Personen aufgegriffen.

„Seit ein paar Wochen nehmen die Fälle wieder zu“, sagt Michael Sowa. Der Bundespolizist arbeitet seit 1995 auf der Dienststelle am Ostbahnhof. Flüchtlinge auf Zügen kennt er bereits aus Zeiten des Irakkrieges. Seit drei Jahren versuchen wieder mehr Menschen, illegal über die Grenze zu gelangen. „Momentan finden wir jede Woche mindestens einen Migranten, vergangene Woche waren es drei“, erklärt Sowa. Alleine am Sonntag gab es zwei Großeinsätze, am Ende stellten die Beamten 24 Afrikaner fest. Verdreckt, unterkühlt und orientierungslos krochen sie unter den Lastwagenaufliegern hervor. Laut Sowa sind die Lücken zwischen Lkw-Reifen die beliebtesten Verstecke. Auf den Bodenplatten der Auflieger finden sie Platz und Halt. Weil die wenigsten Migranten wissen, wo sie sich befinden, wenden sich viele an Bahnmitarbeiter oder Polizisten. „Einige kommen freiwillig zu uns, manch einer stellt sich schlafend, um nicht erwischt zu werden. Andere rennen davon“, sagt der 48-Jährige.

Ein Fahrdienstleiter bemerkte am Sonntag gegen sechs Uhr morgens Menschen auf dem Gleis. Zunächst stießen Bundespolizisten auf einen Nigerianer. Er war eine halbe Stunde zuvor mit einem Güterzug aus Verona nach München gekommen. Zur weiteren Absuche wurde der komplette Bahnverkehr am Ostbahnhof für rund eineinhalb Stunden lahmgelegt. Am Ende tauchten weitere sieben Afrikaner auf. Nur etwa zweieinhalb Stunden später meldete die Bundespolizei den nächsten Einsatz. Auch am nördlichen Rangierbahnhof wurden Migranten entdeckt. Hier fand die Polizei sogar 16 Menschen, darunter zwei unbegeleitete Minderjährige. Sie alle kamen in die Obhut der Landespolizei. Doch zuvor wurden sie bereits genauestens kontrolliert. „Wir nehmen Fingerabdrücke, um festzustellen, ob die Personen wiederholt eingereist sind oder ob nach ihnen gefahndet wird“, sagt Michael Sowa. Oftmals könne man so auch Reiserouten nachvollziehen.

Sowa befürchtet, dass in den kommenden Tagen vor Wintereinbruch noch mehr Menschen den lebensgefährlichen Weg über die Schienen nehmen wollen.

Die besten und wichtigsten Geschichten aus diesem Teil Münchens posten wir auch auf der Facebookseite „Haidhausen – mein Viertel“.