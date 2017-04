Manager (45) starb an Kräutermischungen

Acht Monate nach dem zunächst völlig unklaren Tod eines Eventmanagers (45) haben Rechtsmediziner nun nach langen toxikologischen Untersuchungen die Ursache gefunden.

München - Der 45-Jährige ist an einer Kombination aus Badesalz und Kräutermischungen gestorben. Diese sogenannten Legal-High-Drogen sind mittlerweile nicht mehr frei verkäuflich und verboten. Ihre völlig unberechenbare Wirkung wurde lange Zeit verharmlost, bis der Bundestag im September 2016 das „Neue psychoaktive-Stoffe-Gesetz“ (NpSG) verabschiedete, das im vergangenen November in Kraft trat.

Der Manager war im August 2016 tot in seiner Wohnung in der Rablstraße in Haidhausen gefunden worden.

