Elektro-Porsche brennt an Münchner Ladesäule: Feuer im Autohaus

Totalschaden: Nach dem Feuer ist von dem Luxusauto nicht mehr viel zu erkennen. © fkn

Ein Elektro-Porsche in Flammen: In Haidhausen ist ein Luxusauto an einer Ladestation komplett ausgebrannt.

München - Flammen auf dem Gelände eines Münchner Luxus-Autohauses an der Schleibingerstraße: Am frühen Mittwochmorgen ist dort ein Porsche komplett ausgebrannt. Warum das Elektroauto Feuer fing, klärt jetzt die Polizei.

Gegen 4.30 Uhr rückte die Feuerwehr mit 18 Mann nach Haidhausen aus. Als die Einsatzkräfte auf dem Gelände des Autohauses eintrafen, brannte der Porsche bereits lichterloh. Das Feuer konnten die Feuerwehrleute innerhalb weniger Minuten löschen. Die Glasscheiben des angrenzenden Gebäudes sind laut Feuerwehr zwar gesprungen, haben den Flammen aber standgehalten.



Porsche brennt aus: Es war wohl ein technischer Defekt

Anders der Porsche selbst: Der Sachschaden belaufe sich laut Polizei auf mehr als 100 000 Euro. Man gehe nach dem aktuellem Stand der Ermittlungen von einem technischen Defekt aus. Der Elektro-Porsche habe zum Zeitpunkt des Brandes an einer Ladesäule gehangen, so der Sprecher. Das Autohaus war am Mittwochnachmittag telefonisch nicht für Nachfragen zu erreichen. sop

