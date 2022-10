München: Mann springt von der Luitpoldbrücke in die Isar - Polizei-Beamter ist zufällig vor Ort

Ein 25-Jähriger aus München wagte es, von der Luitpoldbrücke in die Isar zu springen. © IMAGO/Moritz Wolf

Ein 25-jähriger Münchner springt in Haidhausen von der Luitpoldbrücke in die Isar. Unter den Zeugen, die dem Mann halfen, war ein Beamter der Polizei.

München - Ein 25-jähriger Mann aus München sprang am Donnerstag, 06. Oktober, im Stadtteil Haidhausen von der Luitpoldbrücke in die Isar. Wenige Minuten später konnte der Mann allerdings durch Zeugen, darunter auch ein Beamter der Polizei, aus dem Wasser gezogen werden.

München: Mann begibt sich mit Isar-Sprung in große Gefahr, bleibt aber unverletzt

Gegen 12.50 Uhr fiel der 25-Jährige demnach Passanten auf, als er über die Brüstung stieg und in die Isar sprang. Der Übeltäter überstand seine riskante Aktion unversehrt und war zu jeder Zeit bei Bewusstsein. Der Grund des Sprungs ist bisher noch nicht bekannt und soll nun geklärt werden.

Das Springen in die Isar ist wegen der erheblichen Verletzungs- und Lebensgefahr eigentlich verboten. Doch vor allem bei Jugendlichen stieß das in letzter Zeit vermehrt auf taube Ohren. Der beliebteste Ort für Sprünge in die Isar war zuletzt die Conwentzbrücke in Thalkirchen.

München: Immer wieder Hochwasser-Warnungen und Müll-Ansammlungen an der Isar

Die Isar-Brücken und -Strände sind eine der Münchner Sehenswürdigkeiten und laden bei gutem Wetter zum Baden oder Joggen ein. Immer wieder gibt es jedoch Hochwasser-Warnungen, die Aktionen wie die des 25-Jährigen noch risikoreicher werden lassen. Bei trübem Wasser ist nämlich der Untergrund nicht genau zu erkennen, dort könnte sich allerdings beispielsweise Treibholz befinden.

Erst im Sommer dieses Jahres diskutierten beim „Fluss-Gipfel“ auf der Prater-Insel die Stadt und die Münchner über die Zukunft der Isar, die Bürger wünschten sich vor allem bessere Zugänglichkeiten. Ein weiteres Problem ist die Ansammlung von Müll an den Kiesbänken, weshalb ein Anwohner zusammen mit zwei Vereinen kürzlich zum gemeinsamen Aufsammeln von Zigaretten aufrief.