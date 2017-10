Nach Po-Grabsch-Attacke? Brutale Schlägerei am Ostbahnhof

Bei einer brutalen Schlägerei ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Auslöser soll nach ersten Erkenntnissen eine Po-Grabsch-Attacke auf eine Frau gewesen sein.

München - Eine Streitigkeit, die zuvor in einer Bar im Viertel der Kultfabrik begonnen hatte, eskalierte nach Angaben der Bundespolizei am Münchner Ostbahnhof. Hier soll ein 24-jähriger Iraner einer 24-Jährigen aus Rosenheim gegen 5.30 Uhr am Treppenabgang Friedenstraße ans Gesäß gegriffen haben.

Der Begleiter der Frau, ein 22-Jähriger Spanier, geriet mit dem Iraner daraufhin erneut in Streit. Auf Höhe des Bahnsteig 11/12 bemerkten Mitarbeiter der „Deutsche Bahn Sicherheit“ dies und schlichteten. Auf Höhe Bahnsteig 3/4 eskalierte die Situation wieder und mündete in eine massiven Schlägerei. In deren Verlauf soll der Spanier, Cousin der Rosenheimerin, mit Fäusten und dem Knie auf den Kopf des Iraners eingeschlagen haben.

Opfer war laut Polizei nicht mehr ansprechbar

Im Anschluss flüchtete der Spanier mit seiner Cousine. Der Angegriffene wurde von den Sicherheitskräften bis zum Eintreffen der Bundespolizei und Rettungskräften festgehalten. Er sackte dabei mehrfach zusammen, war kaum ansprechbar und begann zu krampfen. Er wurde in eine Münchner Klinik eingeliefert.

Über die Verletzungen bzw. den weiteren Gesundheitszustand des Iraners liegen der Polizei noch keine aktuellen Erkenntnisse vor. Der Spanier, der sich aufgrund eines Besuchs in Bayern aufhielt, stellte sich in Begleitung seiner Cousine wenig später selbst und wurde vorläufig festgenommen.

Über den weiteren Fortgang wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entschieden, sobald gesicherte Informationen über den Gesundheitszustand des 24-jährigen aus der Klink vorliegen.

mm/tz

Rubriklistenbild: © Bundespolizei/Symbolbild