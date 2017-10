Tatverdächtiger gefasst: Mann verletzt mit Messer mehrere Menschen in München

Wir berichten im Live-Ticker

+ © AFP Polizisten in der Nähe des Rosenheimer Platzes. © AFP

Messer-Attacke am Rosenheimer Platz: Ein Mann hat am Samstagmorgen mehrere Menschen im Münchner Osten angegriffen. Am Mittag nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Wir berichten im Live-Ticker.