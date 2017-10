Nach Messerattacke in München: Polizei führt Internet-Hetzer vor

Polizisten stehen nach der Messerattacke in München am Rosenheimer Platz.

Messerattacke im Münchner Osten: Am Samstagmorgen hat ein Täter mehrere Menschen an verschiedenen Orten angegriffen, das jüngste Opfer ist 12 Jahre alt. Alle Infos im Live-Ticker.

Ein Mann hat am Samstagmorgen in München mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen, acht Personen wurden verletzt.

Der Täter war zunächst flüchtig, es handelt sich um einen 33-jährigen Deutschen.

Die Polizei geht derzeit von einer psychischen Erkrankung aus.

Anwohner rund um den Rosenheimer Platz sollten in ihren Häusern bleiben. Gegen 14 Uhr kam die Entwarnung.

18.56 Uhr: Die Münchner Polizei hat auf Twitter ganz klar Hetzer vorgeführt, die nach Bekanntwerden der Tat sofort einen ausländischen Täter vermuteten (TV bedeutet Tatverdächtiger):

Nachdem viele Hetzer Ihre Frage wieder löschen, weil die Antwort offenbar nicht in ihre Schublade passt: Geburtsland des TV -> Deutschland. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

17.14 Uhr: Präzise Angaben gibt es nun auch zu den Verletzungen der Opfer. Sieben Menschen erlitten Schnittverletzungen, eine Person wurde durch einen Faustschlag niedergestreckt.

16.54 Uhr: Die Polizei hat in ihrer Pressemitteilung die genauen Tatorte benannt. Demnach attackierte der Täter zunächst Passanten am Paulanerplatz (nicht weit vom Rosenheimer Platz und dem Ostbahnhof entfernt). Weitere Örtlichkeiten unter anderem: Quellenstraße, Auer Mühlbach, Lilienstraße, Gallmayerstraße, Schleibingerstraße, Trausnitzstraße und Ständlerstraße.

+ Am Tatort in der Gallmayerstraße schützen Rettungsdecken die Spuren vor möglichem Regen. © Achim Schmidt

14.55 Uhr: Nach den Worten von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) handelte der Angreifer aus heiterem Himmel und mit handfester Gewalt. Der Angreifer sei wahllos mit einem Messer auf Passanten losgegangen, sagte Herrmann am Samstag nach einem Treffen der Unionsspitze zu den Jamaika-Sondierungen in Berlin. Es sei Großalarm ausgelöst worden.

Messerattacke in München: Polizei gibt Pressekonferenz

14.50 Uhr: Mittlerweile liegen Details zur Festnahme vor. Der Mann sei um 11.40 Uhr in der Nähe der Ottobrunner Straße gefasst worden, die Beschreibung habe auf ihn gepasst, sagte ein Polizeisprecher. Auch zu den Opfern gibt es neue Erkenntnisse. Es handelt es sich um sechs männliche Verletzte (zwischen 12 und 77 Jahre alt) sowie um eine Frau (44), teilte die Polizei mit. Alle seien Zufallsopfer des Angreifers gewesen. Bei den männlichen Opfern handele es sich um fünf Deutsche, einen Rumänen und einen Italiener, die attackierte Frau sei eine Deutsche. Alle wurden ambulant ärztlich versorgt. Die Verletzten erlitten Stiche, eines der Opfer wurde auch geschlagen.

Danke an alle Kolleg(inn)en für eure große Einsatzbereitschaft. Danke auch an die Angehörigen, die heute auf ihre Liebsten verzichten müssen — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

14.10 Uhr: Rund 500 Beamte waren am Vormittag im Einsatz. Das teilte die Polizei soeben bei einer Pressekonferenz mit. Aufgrund der Hinweise hatte die Polizei eine "lebensbedrohliche Einsatzlage" ausgelöst. Derzeit gibt es laut Polizeipräsident Hubert Andrä keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine psychische Störung beim Täter handelt.

Der wegen gefährlicher Körperverletzung polizeibekannte Mann ist 33 Jahre alt, deutscher Staatsbürger und in München gemeldet. Er soll dringend tatverdächtig sein. Bislang verweigert er die Aussage.

Polizeipräsident Andrä lobte die "besonnene und überlegte Reaktion der Münchner".

Nach Messerattacke in München: Stadt gibt über Katwarn Entwarnung

13.46 Uhr: Die Landeshauptstadt München meldet über Katwarn, dass die Gefahrenlage in der Innenstadt vorüber ist.

12.38 Uhr: Der Messer-Angreifer hat nach den Worten von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann aus heiterem Himmel und mit handfester Gewalt gehandelt. Der Angreifer sei wahllos mit einem Messer auf Passanten losgegangen, sagte Herrmann am Samstag nach einem Treffen der Unionsspitze zu den Jamaika-Sondierungen in Berlin.

12.16 Uhr: Laut da Gloria Martins gab es insgesamt sechs Tatorte, fünf Männer und eine Frau wurden angegriffen nach aktuellem Stand. Vier davon sind leicht verletzt und mittlerweile auch schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Die Opfer wurden nach aktuellem Stand zufällig ausgewählt.

12.01 Uhr: Wie unsere Reporter berichten, hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der Mann sei um 11.30 Uhr in der Nähe der Ottobrunner Straße gefasst worden, die Beschreibung habe auf ihn gepasst, sagte der Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins. Er kann noch nicht bestätigen, dass es sich dabei auch um den Täter handelt und rät den Bürgern daher, nach wie vor vorsichtig zu bleiben.

Wir konnten einen Tatverdächtigen festnehmen. Derzeit unklar, ob es sich um den Täter handelt. #RosenheimerPlatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

11.51 Uhr: Wie die Bild berichtet, hat das SEK einen Verdächtigen festgenommen. Die Polizei hat das aber noch nicht bestätigt. Derzeit werden immer noch alle Radler kontrolliert, auf die die Beschreibung des Täters passt.

11.11 Uhr: Trotz der Alarmsituation ist es am Rosenheimer Platz relativ ruhig, wie unsere Reporter vor Ort berichten.

10.41 Uhr: Noch ist nicht klar, in welche Richtung der Täter geflohen ist. Die Polizei bittet die Bevölkerung, die Bereiche Rosenheimer Platz, Ostbahnhof und Ostpark zu meiden.

10.34 Uhr: Nicht an vier, wie vorhin berichtet, sondern an fünf Tatorten hat der Täter angegriffen. Vier Personen wurden leicht verletzt, glücklicherweise nicht lebensbedrohlich, wie die Polizei mitteilt. Der Täter stach unter anderem am Rosenheimer Platz, am Paulaner Platz und an der Ständlerstraße zu.

Die Polizei rief dazu auf, die Tatorte großräumig zu meiden. Sie bat um Hinweise aus der Bevölkerung zum Verbleib des Täters.

Messerattacke in München: Verletzte wurden versorgt

10.24 Uhr: Offenbar hat der Täter nach ersten Erkenntnissen an vier Tatorten zugestochen, vier Menschen wurden leicht verletzt.

10.18 Uhr: Die Polizei fahndet noch immer nach dem Täter, die Hintergründe sind bislang völlig unklar. Auf Twitter wurde eine Täterbeschreibung veröffentlicht: Mann, ca. 40 Jahre alt, unterwegs mit schwarzem Rad, graue Hose, grüne Trainingsjacke, Rucksack mit Isomatte

Bei Antreffen: 110 wählen und sich nicht selbst in Gefahr bringen! — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

10.14 Uhr: Laut Feuerwehr sind derzeit alle Verletzten des Messerangriffs am Rosenheimer Platz versorgt:

Einsatz #Rosenheimerplatz: derzeit alle Verletzten versorgt, zusätzliche Rettungsmittel werden vorgehalten. zusammen mit @PolizeiMuenchen. — Feuerwehr München (@BFMuenchen) 21. Oktober 2017

Messerattacke in München: Erstmeldung der Polizei von 9.45 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, stellen sich derzeit die Einsatzkräfte rund um den Rosenheimer Platz auf, um den Täter zu schnappen. Er hat nach ersten Informationen mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt, zum Glück nicht lebensbedrohlich.

Die Polizei ist derzeit dabei, alle ihre Kräfte zu mobilisieren, um den Täter zu schnappen.

Warnmeldung: Meidet den #Rosenheimerplatz. Täter ist derzeit noch flüchtig. Anwohner bitte in den Häusern bleiben #München — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

Ein Helikopter kreiste am Morgen ebenfalls längere Zeit über das Gebiet rund um den Rosenheimer Platz. Auch jede Menge Krankenwagen sind aktuell laut unseren Reportern in dem Gebiet unterwegs.

+ © Armin Forster

Das Katastrophenwarnsystem Katwarn hat eine Meldung ausgelöst.

