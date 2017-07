Dieser Münchner Traditions-Kamin ist bald nur noch Schutt

Noch ragt er stolze 75 Meter in die Höhe – doch bald ist der Kamin der Paulaner Brauerei nur noch ein Häuflein Schutt.

Der steinerne Kamin des früheren Kesselhauses der Paulaner Brauerei wird am 15. Juli gesprengt. Nachdem Paulaner mit seiner Produktion vom Nockherberg nach Langwied umgezogen ist, laufen auf dem traditionsreichen Gelände an der Regerstraße die Abbrucharbeiten. Das Brauerei-Areal wurde in drei Bauquartiere unterteilt: An der Falkenstraße ist die neue Paulaner-Zentrale bereits fertig, an die Regerstraße und an die Welfenstraße kommen Wohnhäuser – insgesamt errichtet die Bayerische Hausbau (Schörghuber-Imperium) nun 1500 Wohnungen. Komplett fertiggestellt soll alles im Jahr 2023 sein, dann sollen hier 3500 Menschen wohnen. Auf dem 91.000 Quadratmeter großen Quartier sollen auch Büros, Kindergärten, Cafés, Restaurants, Geschäfte sowie Grünflächen entstehen.

Wer die Sprengung des alten Kamins – hier wurde früher übrigens die Wärme fürs Bierbrauen erzeugt – am Samstag kommende Woche ab 11 Uhr verfolgen möchte, sollte wissen: Zum einen wird die Polizei an diversen Stellen Straßensperrungen errichten. Zum anderen werden die Bestandsgebäude an der Ecke Regerstraße und Welfenstraße als Splitterschutz dienen, aber auch die Sicht auf das spektakuläre Geschehen einschränken.