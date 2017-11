Wolfratshauser (19) torkelt mit Mords-Promillewert durch Gleisbett

Vorfall am Münchner Ostbahnhof

+ © Foto: Bundespolizei Ort des Geschehens: Am Ostbahnhof sorgte am Dienstagmorgen ein volltrunkener Wolfratshauser für Aufregung. © Foto: Bundespolizei

Wolfratshausen/München - Ein volltrunkener Wolfratshauser (19) ist am Dienstagmorgen in München unangenehm aufgefallen. Mit einem unglaublichen Promille-Wert im Blut irrte er im Gleisbett am Ostbahnhof herum.