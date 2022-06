Riesen-Ärger um Werbung auf Münchner Baustelle - Firma blockt ab: „Verstehen die Aufregung nicht“

Von: Carmen Ick-Dietl

Teilen

Das Bausilo der Firma Ganser erhitzt erneut die Gemüter. © ÖDP

Eine Baufirma wirbt in München mit einer umstrittenen Figur und sorgt erneut für Ärger. Die ÖDP erhebt Sexismus-Vorwürfe.

München - Ein langbeiniges blondes Pin-up-Girl mit großer Oberweite und wenig Bekleidung, dazu der Spruch „Gut gebaut“ – für die ÖDP/München-Liste im Stadtrat ist die Werbung auf dem Betonsilo des Baustoff-Unternehmens Ganser Sexismus pur. Mitten in Europas größtem Neubaugebiet und auch noch in der Nähe des Schulcampus in Freiham gehe so was gar nicht, schimpft Fraktionschef Tobias Ruff.

Zoff um Baustellen-Werbung in München - ÖDP-Fraktionschef sauer

Hunderte Kinder und Jugendliche gingen täglich an dem Silo vorbei, „wollen wir wirklich, dass sie mit solchen Darstellungen konfrontiert werden?“, fragt Ruff und fügt sarkastisch hinzu: Hauptsache, die aufreizend bekleidete, lasziv dreinschauende Dame sei „gut gebaut“, innere Werte oder ihre fachliche Expertise seien wohl unwichtig.

Anna Both, kaufmännische Leiterin bei Ganser, sagt auf Anfrage: „Wir verstehen die Aufregung nicht. Das ist ein gezeichnetes Pin-up-Girl, kein echtes Foto.“ Motiv und Spruch stammten noch aus den 70er-Jahren, als das Thema niemanden interessiert habe. „Das ist einfach Geschmackssache.“

Sexismus-Vorwurf taucht nicht zum ersten Mal auf: Immer wieder Beschwerden in München

Die Trockenbaufirma aus Brunnthal hört den Sexismus-Vorwurf nicht zum ersten Mal. In Garmisch-Partenkirchen ließ das Erzbischöfliche Ordinariat die Retro-Blondine auf ihrer Schulbaustelle überkleben. In Friedberg bei Augsburg musste das Comic-Girl am Ende gar von der Schulbaustelle abgezogen werden. Auch in München sorgt die Firma nach Aussage der städtischen Gleichstellungsbeauftragten immer wieder für Beschwerden. Das Unternehmen nehme den Vorwurf ernst und ziehe die Betonsilos inzwischen Schritt für Schritt aus dem Verkehr, betont Both. Doch das sei teuer. Derzeit seien noch etwa 50 der alten Silos vorhanden. Deren Einsatz an eventuell unproblematische Stellen zu steuern, sei bei rund 1000 Silos logistisch nicht möglich.

Die ÖDP fordert indes, dass die staatliche Stadibau das Gerät von ihrem Baufeld entfernt. Außerdem sollten künftig Firmen, die sexistische Darstellungen verbreiten, von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden. Der Stadtrat will in der nächsten Vollversammlung beschließen, in Zukunft entschiedener und systematischer gegen sexistische Werbung vorzugehen. Dazu soll ein Konzept für eine „Fachstelle Sexistische Werbung“ erarbeitet und eine Meldemöglichkeit über die städtische Webseite eingerichtet werden.