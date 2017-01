Unfall auf A99: Auto stößt mit Drohne zusammen 

München/Germering - Zu einem gefährlichen Zusammenstoß kam es am Samstag auf der A99: Eine 49-jährige Autofahrerin konnte einer Drohne nicht mehr ausweichen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zu einer gefährlichen Situation kam es am Samstag, 28. Januar, gegen 12:50 Uhr auf der A99 auf Höhe der Anschlussstelle Germering-Nord zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Drohne. Die Fahrerin des Wagens, eine 49-jährige Frau aus dem Landkreis Freising, war dort in Richtung Lindau unterwegs, als das vorausfahrende Fahrzeug plötzlich stark bremste und auswich.

Die 49-Jährige konnte der auf der Fahrbahn stehenden Drohe nicht mehr ausweichen und stieß mit dem laut Polizei 1,2 kg schweren Fluggerät zusammen. Dabei wurde ihr Fahrzeug an der Front beschädigt. Vor Ort konnten Überreste der Drohne und eine Kamera sichergestellt werden.

Wie die Drohne auf die Autobahn gelangte, ist derzeit nicht bekannt. Die Beamten fanden jedoch heraus, dass die Drohne im Bereich des Neubauareals an der Wiesentfelser Straße in Neuaubing gestartet und in Richtung Autobahn geflogen war. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Wer Angaben zum verantwortlichen Drohnenpiloten machen kann, soll sich bitte unter der 089/89118-0 bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck melden.

