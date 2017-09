Wegen Stadtteilzentrum Freiham: FDP schreibt offenen Brief an OB Reiter

„Versagen des Kommunalreferenten“

+ © fkn Gabriele Neff ist Vize-Vorsitzende der FDP-Fraktion. © fkn

Der Bau des Stadtteilzentrums im neuen Stadtteil Freiham verzögert sich immer weiter. Nun schaltet sich die Stadtrats-FDP ein und fordert in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister Konsequenzen.