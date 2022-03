FDP-Stadtrat Fritz Roth: „Zweite Verkehrspolitische Fehlentscheidung in zwei Wochen“

Auch Candid-Tunnel vor dem Aus: München will zudem Deckel für McGraw-Graben nicht weiter planen

Von: Sascha Karowski

Teilen

Der McGraw-Graben in München - Kommt hier ein Deckel drauf? Die Stadt lehnt das ab. © Haag

Dem nächsten Tunnel droht das Aus: Die Stadt will eine Verlängerung des Candidtunnels nicht weiter prüfen: zu teuer, kaum Nutzen. Auch ein Deckel für den McGraw-Graben wird abgelehnt. Grüne und SPD wollen aber zunächst einmal Erkenntnisse aus einer Studie abwarten.

München- Die Stadt verabschiedet sich wohl auch von den Tunnelprojekten am McGraw-Graben. Das geht aus einer Vorlage hervor, mit der sich der Stadtrat am Mittwoch befassen soll. Demnach schlägt das Mobilitätsreferat vor, die Planungen für die Verlängerung des Candidtunnels einzustellen. Auch die Möglichkeit, den McGraw-Graben mit einem Deckel zu versehen, soll nicht weiter verfolgt werden. Ebenso vom Tisch sind Rampenanschlüsse im Graben. Alle Maßnahmen seien nicht nur teuer und baulich schwer umzusetzen, sondern brächten zudem auch nicht den gewünschten Erfolg. Ein Tunnel würde in Spitzenzeiten sogar zu Überlastungen führen, heißt es weiter.

SPD-Stadtrat Nikolaus Gradl: „Tunnel mit großen finanziellen Risiken behaftet“

Grüne und SPD wollen sich zumindest von einer Deckelung des Grabens noch nicht so schnell verabschieden. In einem gemeinsamen Änderungsantrag wird das Mobilitätsreferat aufgefordert, die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie aus dem aktuellen Forschungsprojekt „überdacht – Neue Standorte für Wohnen durch Überbauung bestehender Verkehrsbauwerke“ der Uni Stuttgart vorzulegen. An der Untersuchung ist das Münchner Planungsreferat beteiligt.



„Leider stellt sich heraus, dass im laufenden Betrieb des Mittleren Rings der Bau neuer Tunnel mit großen bautechnischen wie auch finanziellen Risiken verbunden ist“, sagt SPD-Stadtrat Nikolaus Gradl. Die Stadt brauche aber dringend besseren Lärmschutz an der Tegernseer Landstraße und der Chiemgaustraße. Daher beantragen Grüne und SPD auch eine Kampagne zu starten, um Wohnungsbesitzer auf das Förderprogramm „Wohnen am Ring“ aufmerksam zu machen. Damit finanziert die Stadt beispielsweise Lärmschutzfenster und Lärmschutzfassaden.

FDP-Stadtrat Fritz Roth: „Zweite Verkehrspolitische Fehlentscheidung in zwei Wochen“

Kritik an den begrabenen Plänen kommt von der FDP. Stadtrat Fritz Roth sagte in Anlehnung an das Tunnelprojekt Englischer Garten: „Das ist die zweite verkehrspolitische Fehlentscheidung innerhalb von zwei Wochen.“ Ein Tunnel in Giesing würde mit entsprechenden Filtern nicht nur die Schadstoffbelastung senken, sondern sei auch die Chance etwas aus dem Straßenraum zu machen. Roth kündigte für Montag Änderungsanträge an.