Günes Seyfarth, die Powerfrau

Zwei Powerfrauen, zwei Generationen

Von: Andrea Stinglwagner, Martina Williams

Teilen

Hedwig Stuber mit ihrem Kochbuch © Marcus Schlaf

Frauen an den Herd? Dieses Thema bringt Verfechter der Gleichberechtigung zum Kochen. Zum heutigen Internationalen Frauentag – der heuer sein 111. Jubiläum feiert! – haben wir mit zwei Damen gesprochen, für die Kochen einen hohen Stellenwert hat. Hedwig Maria Stuber (98) schrieb eines der berühmtesten deutschen Kochbücher und brachte seither Generationen zum Kochen. Günes Seyfarth (41) gründete in München die erste Community Kitchen und hat als moderne Unternehmerin klare Ansichten über die Rolle der Frau.

Ein altes Foto von 1955 © privat

Ihr guter Geschmack macht Millionen glücklich: Hedwig Maria Stuber brachte 1955 Ich helf dir kochen auf den Markt, das zu einem der berühmtesten Kochbücher Deutschlands wurde. Fast vier Millionen Exemplare gingen bisher über den Ladentisch. „Mit dem Erfolg hätte ich nie gerechnet“, sagt die mittlerweile 98-Jährige, die mit ihrer Tochter im Münchner Norden in einem Vier-Generationenhaus lebt. „Ich wollte einfach anderen Frauen daheim am Herd helfen.“



Hedwig Maria Stuber heißt sie nicht wirklich. Das Pseudonym setzt sich zusammen aus ihrem Namen, Hermine Hedwig Stumpf, und dem ihrer Mit-Autorin Maria Huber. „Wir wussten ja in den 1950er-Jahren nicht, ob das mit dem Kochbuch klappt“, erzählt die 98-Jährige. Und wie! In nur einem Jahr war die erste Auflage mit 10 000 Stück aufgekauft, mittlerweile gibt’s die 51. Auflage des Standardwerks.



Wie sie mit dem Kochen begann? „Ich wollte heiraten“, sagt Hedwig Maria Stuber, die 1924 nahe Würzburg geboren wurde. „Dazu musste man damals kochen können.“ Sie besuchte eine Hauswirtschaftsschule in Niederbayern – und lernte alle Rezepte auswendig. „Kochbücher hatten nur die Lehrerinnen.“



Allzu lange lernen konnte sie nicht: Mit Kriegsende wurde die Schule als Lazarett gebraucht. Und Hedwig Maria Stuber wurde mit Leib und Seele Hausfrau und Mutter. „Die Rollen waren früher klar verteilt.“ Und ein internationaler Frauentag, der ihre Leistung ehrt, wurde nicht groß gefeiert. „Gut, dass er heute Beachtung findet, denn Frauen sind jetzt doppelt belastet durch Arbeit und Haushalt. Das war früher leichter.“



Wobei das Kochen in der Nachkriegszeit alles andere als einfach war: „Wir hatten keine Hilfsmittel, keinen Kühlschrank. Das Gemüse lagerten wir in Sandkisten im Keller, Eier wurden in Töpfen konserviert.“ Vorgefertigte Produkte aus dem Supermarkt? Fehlanzeige! „Fürs Backen haben wir Mandeln mit heißem Wasser die Häute abgelöst und durch die Mühle gedreht. Für Rahmspinat die Blätter gewaschen, gekocht und durch den Fleischwolf gedrückt.“



Zu Papier brachte Hedwig Maria Stuber ihre Rezepte nach einem Stadtbummel 1951 in Innsbruck. Als sie in einem Schaufenster ein Kochbuch entdeckte, war ihr klar: „Das möchte ich auch haben.“ In Ich helf dir kochen schrieb sie aber nicht nur Rezepte, sondern auch Verhaltensregeln für die „liebe junge Hausfrau“: „Kein Mann schätzt es, wenn er zur Mittagszeit nach Hause kommt, seine Frau mit fettig glänzenden Gesicht zu sehen“, heißt es da. „Vor dem Essen ist auf jeden Fall die Arbeitsschürze abzunehmen und ein Blick in den Spiegel zu tun, um die Haare zu ordnen.“ Die Seniorin schmunzelt: „So etwas ist heute undenkbar. Aber damals war es so: Ich hätte mich nie mit der Schürze an den Tisch gesetzt.“



Lesen Sie auch Große Emotionen bei Andy Borg: Schlagersängerin bricht mitten in Show in Tränen aus Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wurde es am Samstagabend wieder höchst emotional. Mit einer Liveschalte bereitet Borg seinem Gast Julia Lindholm eine wunderbare Überraschung. Und sorgt damit für einen Tränenausbruch bei der jungen Schlagersängerin. Große Emotionen bei Andy Borg: Schlagersängerin bricht mitten in Show in Tränen aus DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“ Normalerweise ist es ein freundlicher Nachbarschafts-Dienst, Pakete anzunehmen. In Berlin ist es dabei zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“

Tausende Gerichte hat sie über die Jahrzehnte gekocht. Ihr Mann und die drei Kinder testeten, ob’s bei Mama wirklich am besten schmeckt. „Hat es“, erzählt Tochter Angela Ingianni (73), die das Werk der Mutter weiterführt. Über 2000 Rezepte finden sich in der neuen Auflage. „Von aktuellen Trends wie Ceviche, das Fischgericht aus Lateinamerika bis zu Klassikern wie gepökelte Ochsenzunge.“ Freilich gibt’s keine Verhaltenstipps mehr – dafür Infos zu Waren und Küchenpraxis.



Auch mit 98 sitzt Hedwig Maria Stuber noch gern in der Küche, schneidet Karotten oder schält Kartoffeln – zufrieden mit ihrem Lebenswerk. „Ich hoffe, dass das Buch auch in Zukunft Frauen und Männern beim Kochen hilft.“

Günes Seyfarth, Startup-Gründerin aus München © Hauke Seyfarth

Günes Seyfarth, die Powerfrau

Eine Powerfrau! Die Münchnerin Günes Seyfarth, Mama von drei Buben (8, 10 und 12), ist als Gastarbeiterkind in Nürnberg aufgewachsen, nach BWL-Studium und Tanzlehrer-Ausbildung startete sie durch. Gründete die Kita-Elterninitiative Karl und Liesl in Giesing, die Second Hand-Plattform Mami-Kreisel und viele weitere Startups. Und so wie für die 98-jährige Hedwig Maria Stuber ist auch für Günes das Kochen ein Herzens-Thema: Letztes Jahr gründete sie das erste Community Kitchen Deutschlands in Neuperlach. In einer ehemaligen Großkantine werden Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden, in leckere Mahlzeiten verwandelt und verkauft oder gespendet.



„Kochen bedeutet für mich Genuss und Geselligkeit. Aber auch Klimaschutz“, sagt die 41-Jährige. Wie und wo werden Lebensmittel angebaut? Was ist nachhaltig und von hoher Qualität? Und: Wie kann man aus dem Thema „Food waste“ (Essen wegschmeißen) ein „Business“ machen?



Doch das Thema Kochen bringt Günes Seyfarth auch zum Kochen. Denn: Wer arbeitet in den Küchen? Vor allem Männer. Wer kocht daheim für die Familie – und verdient kein Geld damit? Vorwiegend Frauen. Überhaupt sei noch einiges im Argen im Gleichgewicht der Geschlechter. Als Seyfarth etwa vergangenes Jahr als IHK-Präsidentin kandidierte, sagten ihr viele: Du bist aber mutig. „Mut ist aber nicht das Problem von uns Frauen. Das Problem ist, dass die Entscheidungsträger alle Männer sind.“ Günes bekam den (Ehrenamts-) Posten (noch) nicht. Ein Grund: „Die Bande zwischen Männern, die Solidarität, fehlt uns Frauen oft.“



Frauen hätten leider zu schnell Angst um ihr Image, findet Seyfarth und rät allen Frauen: „Egal, was wir fordern: Einfach mal ne Null dranhängen. Denn warum verdienen wir weniger? Weil wir weniger einfordern. Aber das können wir! Wir müssen nicht auf Quoten oder politische Entscheidungen warten.“ Das Schlimmste, was passieren könne, sei, dass es nicht klappt. „Und dann ist man immerhin über seine Komfort-Zone rausgegangen.“



Worauf Frauen aufpassen müssten, sei der „Mental load“, zu viel im Kopf zu haben. „Mein Mann und ich haben eine gleichberechtigte Partner- und Elternschaft. Aber ich bin diejenige, die mehr organisiert, die alle Termine und Pflichten im Kopf hat.“ Diese „Überladung“ führe dazu, dass Frauen ihre Leistung schlechter abrufen können. „Da müssen wir Frauen stark an uns arbeiten!“ Immer die Haare schön, immer sportlich durchtrainiert, rasierte Beine, die Kinder mit selbstgebackenen Muffins in der Schule. Das müsse nicht sein. „Ich färbe jetzt zum Beispiel meine Haare nicht mehr. Ich möchte zeigen, dass ich nicht Teil dieser Druckgesellschaft sein will.“ Auch darum sei der Internationale Frauentag wichtig: „Sichtbarkeit ist wichtig. Ob es die Nackten sind, die ins Parlament springen oder ein Weltfrauentag.“ Die Freiheit sei das wichtigste für Frauen. „Sie soll entscheiden können, ob sie kocht oder nicht. Ob sie Kinder kriegt oder nicht. Freiheit, so zu leben wie sie will.“



Übrigens: Seyfarth hat auch einen Rat an die Männer: Keine Angst vor der Konkurrenz! Mit Frauen zusammenzuarbeiten, habe viele Vorteile: „Sie übernehmen Verantwortung, sie gehen auch durch Täler, sie versuchen nichts schönzureden.“ Männern müsse klar werden: „Wir sind Yin und Yang und haben zusammen viel bessere Lösungen.“