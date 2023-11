Lehrerin spottet nach Erlebnis über Baustelle am Sendlinger Tor: „Alle Münchner nicken verständnisvoll“

Von: Lukas Schierlinger

Seit Jahren wird am Sendlinger Tor gebaut. Das strapaziert die Nerven der Münchner. Auch die „Halbblutlehrerin“ spottet über die scheinbar endlosen Arbeiten.

München – Reichlich Häme hat sich in den vergangenen Jahren über der Dauer-Baustelle am Sendlinger Tor ausgebreitet. Seit dem Jahr 2017 laufen dort umfangreiche Arbeiten am U-Bahn-Halt. Münchner verglichen die Baustelle bereits mit einem unterirdischen Labyrinth. Ein Stadtrat der Grünen wunderte sich über einen kreativen Hinweis-Zettel. Unser Leserreporter Djordje Matkovic informierte über Fahrgäste, die verzweifelt nach dem richtigen Ausgang suchten: „Das KVR sollte ein Auge darauf werfen.“

Dass es gar nicht so leicht ist, sich am Sendlinger Tor zurechtzufinden, hat auch die selbsternannte „Halbblutlehrerin“ bestätigt. Auf X (ehemals Twitter) erzählt Melanie H.* vom abwechslungsreichen Alltag einer Mittelschullehrerin im Großraum München. Einer ihrer Schüler sei nun auf der Baustelle am Sendlinger Tor „verloren gegangen“, schreibt sie auf X.

„Ich habe gesehen, wie sich zwei Frauen auf Krücken quälen hinauf zu kommen“, beschwert sich Leserreporter Djordje Matkovic. Er habe lange suchen müssen, um überhaupt eine Rolltreppe zu finden. Warum es keine Schilder gebe, die dorthin den Weg weisen, könne er nicht nachvollziehen. © Djordje Matkovic

Wieder Spott über Baustelle am Sendlinger Tor: „Gedenken all derer, die in den Tiefen herumirren“

Zu spät zu einem Ausflug gekommen, habe der Betroffene folgende Ausrede präsentiert: „Ich habe mich auf der Baustelle am Sendlinger Tor verlaufen.“ Die Folge sei kein Tadel gewesen, sondern vielmehr stillschweigende Betroffenheit, stellt die „Halbblutlehrerin“ in ihrem Beitrag klar: „Alle Münchner nicken verständnisvoll. Die Lehrkraft macht einen Tee.“ Und: „Wir gedenken all derer, die nicht das Glück hatten, hinauszufinden und noch in den Tiefen herumirren.“

Baustelle am Sendlinger Tor: Münchner klagen ihr Leid

Für ihre spöttische Einordnung erhält die Lehrerin auf X reichlich Zuspruch und kuriose Reaktionen. Andere Münchner berichten vom Leid, das ihnen die Baustelle bereitet hätte. Eine Touristin behauptet gar, sie sei auf der Suche nach der richtigen Treppe eine Viertelstunde im Kreis gelaufen: „Ich dachte, die Erde spuckt mich nie wieder aus.“ Ein User spottet: „Wahrscheinlich werden die Falschen irgendwann dort eingemauert sein.“

Ihre Erfahrungen während der Corona-Zeit hat uns die „Halbblutlehrerin“ im April 2021 in einem exklusiven Gespräch geschildert. Seinerzeit hatte sie sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ganz persönlich vorgeknöpft. Auf ihre Beitragsserie folgten Rückmeldungen aus ganz Deutschland. *Name von der Redaktion geändert.

