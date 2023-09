Auf Autobahn Richtung München: Polizisten entdecken 17 Kilo Marihuana in Auto

Von: Katarina Amtmann

Auf der Autobahn kontrollierten Polizisten ein Auto - und fanden darin 17 Kilo Marihuana. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber / Polizei Oberbayern Süd (Collage: Merkur.de)

In Oberbayern kontrollierten Polizisten einen Wagen und fanden darin zahlreiche Drogenpakete. Der heranwachsende Fahrer sitzt in Haft.

Samerberg – Bei einer Autokontrolle in Oberbayern haben Polizisten rund 17 Kilogramm Marihuana entdeckt. Der heranwachsende Fahrer des Wagens sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag (28. September) mit. Nähere Angaben zum Alter wollte ein Polizeisprecher mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz nicht machen.

Autobahn A8 Richtung München: 17 Kilo Marihuana in Wagen entdeckt

Die Drogenpakete wurden demnach am Dienstag, 26. September, in Samberberg (Landkreis Rosenheim) bei der Kontrolle eines Wagens gefunden. Dieser war auf der A8 in Richtung München unterwegs. Am Mittwoch erließ ein Richter dann Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Die Kripo Rosenheim und die Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelten. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.