Mitten im Glockenbachviertel: Mann bricht in Lokal ein – und reißt Spielautomaten auf

Von: Elisa Buhrke

Zwei Spielautomaten gewaltsam geöffnet, ein unbekannter Geldbetrag entwendet: Im Glockenbachviertel ist ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

München - In der Nacht von Montag, 11. Dezember, ist ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Ludwigsvorstadt eingebrochen. Zwischen 2 Uhr und 8 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Lokal in der Hans-Sachs-Straße, indem er das Glas der Eingangstür mit einer Verkehrsbarke einwarf.

Unbekannter bricht in Lokal in Glockenbachviertel ein

Im Inneren der Gaststätte setzte der Einbrecher sein zerstörerisches Eindringen fort. Zwei Geldspielautomaten öffnete er gewaltsam und entnahm einen bislang unbekannten Geldbetrag. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

In der Hans-Sachs-Straße im Glockenbachviertel wurde in ein Lokal eingebrochen und Geld entwendet. (Symbolbild) © IMAGO / Manngold

Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei übernommen. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Hans-Sachs-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, unter der Telefonnummer 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung verfasst und vor der Veröffentlichung von Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig überprüft.

