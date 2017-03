Auf Streife: Alle Münchner Polizeiinspektionen im Portrait

Das Polizeipräsidium München ist in 25 Inspektionsgebiete in der Stadt und im Landkreis München unterteilt – deren Nummern noch aus der Zeit vor der Neuordnung des Präsidiums stammen. Für unsere große Serie haben wir 14 spannende Reviere ausgewählt, die wir Ihnen nach und nach vorstellen werden.

München - Es geht um Diebstahl, Raub, Unfälle oder Schlägereien. Und ganz oft auch um Zwischenmenschliches und Profanes. 128.141 Straftaten bearbeiteten die Beamten des Münchner Polizeipräsidiums im Jahr 2016. tz und Münchner Merkur durchstreiften mit ihren die Reviere und bekamen einen ausführlichen Einblick in die Polizeiarbeit - dokumentiert ab heute in 14 Teilen ihre Einsätze, Brennpunkte und so manches Stadtteil-Geheimnis. Hier finden sie alle Folgen, sobald sie erschienen sind. Die Liste wird also täglich länger werden. Los geht‘s:

PI 12 Maxvorstadt: Es geht um Diebstahl, Raub, Unfälle oder Schlägereien. Und ganz oft auch um profane Dinge wie Ruhestörungen oder Beziehungskrisen. Im Einzugsbereich der PI in der Maxvorstadt liegt einerseits das Studentenviertel, andererseits der Mikrokosmos nördlich des Hauptbahnhofs. Hauptbahnhof. Lesen Sie hier wie gegen Diebe und Raser gekämpft wird.

PI 45 Pasing: Sie haben einen eigenen Bahnhof, einen eigenen Marienplatz, ein ganz eigenes Selbstverständnis und auch ganz eigene Probleme: Der Inspektionsbereich der Polizei-Inspektion 45 in Pasing ist riesig. Lesen Sie hier, wie die Beamten der Inspektion Einbrecher jagen und den Druck auf Kriminelle erhöhen.

PI 15 Sendling: Der Verkehr beschäftigt die Beamten der Sendlinger Polizei. Im Viertel sind immer mehr Autos unterwegs, so wie in ganz München. Seit der Eröffnung des Luise-Kiesselbach-Tunnels hat sich die Lage aber etwas entspannt: Die Unfälle sind zurückgegangen, sagen die Polizisten. Wir begleiteten den Chef, Christian Wittstadt, und zwei seiner Kollegen durch ihr Revier.

... und das sind die weiteren Folgen, die noch kommen:

Trudering-Riem: In der Messestadt trifft sich die Welt. Auch ein Ort sozialer Spannungen.

Westend & Ludwigsvorstadt: Das Südliche Bahnhofsviertel und der Gärtnerplatzhaltendie Beethoven-Wache auf Trab.

Giesing: Das Viertelder Geschichte und Geschichten. Fußball ist allgegenwärtig – auch bei der Polizei.

Au & Haidhausen: Tag und Nacht Einsätze in Haidhausen, am Ostbahnhof und im Kultpark.

Altstadt: Touristen, Taschendiebe und die Feierbanane machen der Polizei Arbeit.

Perlach: Streitereien, Ruhestörungen und Ladendiebstähle kommen hier oft vor.

Olympiapark: Hier sind die Schwerpunkte die vielen Veranstaltungen.

Neuhausen: Einbrüche, Trickdiebstähle und das Strafjustizzentrum sind hier Schwerpunkte.

Bogenhausen: Einbrüche machen einen Löwenanteil der Straftaten im Nobelviertel aus

Planegg: Grüne Idylle mit schwarzen Fleckchen. Einbrüche sind hier das Problem.

Grünwald: Die Isar und ihre zahlreichen Sport- und Freizeitmöglichkeiten bestimmen den Arbeitsalltag der Polizei.