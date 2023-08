The Weeknd im Olympiastadion: Mega-Star tritt bei übelster Wetter-Prognose in München auf

Von: Elisa Buhrke

The Weeknd tritt heute im Münchner Olympiastadion auf. Hier gibt es Infos zu Resttickets, Einlass, Anfahrt und Vorbands.

München - Nach Konzerten von Harry Styles, Rammstein und Pink reiht sich der nächste Superstar in die Liste derer ein, die 2023 im in München spielen: Der kanadische R&B-Sänger The Weeknd (bürgerlich: Abel Makkonen Tesfaye) tritt heute Abend, 4. August, im Rahmen seiner After Hours til Dawn Tour im Olympiastadion auf. Doch das Open Air-Konzert steht unter keinem guten Stern: Im Lauf des Abends drohen starke Regenfälle.

The Weeknd im Olympiastadion München: Einlass und Beginn

Beginn des Konzerts ist um 18.30 Uhr, der Einlass startet bereits ab 16.30 Uhr. Für sehr Spontane gibt es leider schlechte Nachrichten: Die Tickets im offiziellen Verkauf sind bereits alle vergriffen, womöglich werden noch kurzfristig Tickets im Fansale frei.

Anreise zum The Weeknd-Konzert im Olympiastadion

Mit dem öffentlichen Nahverkehr ist die Anreise über folgende U-Bahn-, Tram- und Buslinien möglich:

U3 und U8: Haltestelle Olympiazentrum

U2: bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: bis Gern oder bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in U3

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Wer stattdessen das Auto wählt, fährt über den Mittleren Ring bis zum Olympiapark. Dort stehen Parkplätze zur Verfügung.

Künstler, die als Supporting Act vor The Weeknd am 4. August auftreten

Vor The Weeknd treten noch Mike Dean als Opening Support und Kaytranada als Main Support auf.

Wetter-Prognose für the Weeknd-Konzert in München

Wer das Konzert heute Abend besucht, sollte sich warm anziehen und an wetterfeste Kleidung denken. Laut dem Wetterdienst wetter.com sind ab 16 Uhr leichte Regenschauer möglich. Der DWD warnt mit zudem vor Dauerregen rund um den Landkreis München – nicht ausgeschlossen also, dass die starken Niederschläge auch bis in die Landeshaupstadt ziehen. Zudem sind ab 18 Uhr nur noch Temperaturen von kühlen 15 bis 17 Grad angesagt.

