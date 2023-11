Auftakt der Christkindlmarkt-Saison: Münchner verraten Geheimtipp – „Viele laufen einfach dran vorbei“

Andrea und Peter freuen sich auf die Weihnachtszeit. © Jens Hartmann

Es wird weihnachtlich in München. Bewohner der Landeshauptstadt haben verraten, welche Märkte sie am meisten schätzen.

München – Bis zum ersten Advent sind es zwar noch sechs Tage hin, aber die Christkindlmarkt-Saison eröffnet schon am Montag (27. November): Um 17 Uhr wird Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die Eröffnungsrede auf dem Marienplatz halten. Mehr und mehr Märkte öffnen dann im Laufe der Woche. Münchner haben uns ihre ganz persönlichen Favoriten verraten.

Weihnachtsmarkt mitten im Herzen von München

Ein ganz ungewöhnlicher Geheimtipp ist für Andrea (56) und Peter (46) aus München der Christkindlmarkt im Innenhof des Rathauses, wo es ihrer Meinung nach den besten Glühwein gibt und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. „Viele laufen einfach dran vorbei, weil sie gar nicht wissen, dass hier ein Markt ist“, sagen sie. „Er ist traditionell und mehr so, wie es früher war.“ Wenn die beiden es romantischer wollen, gehen sie gerne zum Chinesischen Turm: „Da ist es besonders schön, wenn es geschneit hat.“

Weitere Alternative: „Touristen verirren sich nicht her“

„Bahnwärter“-Fan Studentin Annika (24) kommt ursprünglich aus der Nähe von Berlin und ist seit zwei Jahren in München, „Ich finde die Vielfalt an Christkindlmärkten sehr schön“, sagt sie. In der Residenz findet sie es sehr gemütlich, weil der Markt durch die Mauern geschützter ist. „Und den Christkindlmarkt am ,Bahnwärter Thiel‘ liebe ich ganz besonders. Er ist sehr vielseitig und etwas moderner gestaltet. Dort gibt es viele junge Leute – und Touristen verirren sich hier ohnehin nicht her.“

Junge Münchner schätzen den Markt am Hexenhaus

Anwältin Tabea (27), und Softwareentwickler Florian (31) aus München gehen am liebsten zum „Gans Woanders“ unter der Bahnbrücke am Kolumbusplatz in Untergiesing. Nebendran ist auch gleich das hübsche Hexenhaus mit seinem Lagerfeuer. In vielen Bereichen gibt es Sitzecken mit Decken und Fellen. „Und weil der Markt kleiner ist, ist alles auch sehr persönlich“, sagen die beiden. „Dazu gibt’s Musik, Handwerk und mehr. Das ist alles wirklich super schön.“

