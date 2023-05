„Lieblingslokal ist das Tambosi“: Sänger schwärmt vor Auftritt – Teenie-Anekdote verbindet ihn mit München

Von: Isabel Winklbauer

Nico Santos (30) bei der Programmvorstellung des Tollwood-Festivals © Clara Nicke

Sänger Nico Santos hat 20 Jahre auf Mallorca gelebt. Aber wenn es um sein Geburtsland geht, findet er: „München ist eine der schönsten Städte Deutschlands!“

München – Bei der Vorstellung des Festival-Programms in der Half Moon Bar verstärkte er das Veranstalterteam, erzählte unter anderem, warum er heuer erstmals hier auftritt. „Ich war als 13-Jähriger einmal mit meiner großen Halbschwester auf dem Tollwood“, erinnerte er sich, „das war ein ganz besonderer Tag. Die Fanta Vier sind aufgetreten, wir haben in das Zelt gelinst. Die Stimmung war riesig.“

Im persönlichen Gespräch verriet er der tz dann, warum er München gerne mag: Er verbrachte hier wunderschöne Zeiten des Verliebtseins und Kennenlernens mit seiner Frau Aileen. „Sie hat sechs Jahre hier gelebt. In der Zeit war ich andauernd hier. Der Englische Garten ist wunderbar. Mein Lieblingslokal ist das Tambosi.“

Nico Santos tritt auf Tollwood auf: Weitere Stars geben sich die Ehre

Außer Santos kommen noch weitere gefragte Acts zum Tollwood: Unter anderem freuen sich die Zuschauer auf „Tiger“ Tom Jones, die Indie-Band Placebo, Jan Delay, Bonnie Tyler und ein Doppelkonzert von Spider Murphy Gang und Münchener Freiheit. Davon abgesehen hat das Tollwood eine riesige Bandbreite an Ideen zu bieten. Zum Beispiel haben die Besucher heuer die Möglichkeit, mithilfe von VR-Brillen in surreale Welten einzutauchen: Inspiriert vom Gemälde Der Garten der Lüste von Hieronymus Bosch erlebt der Brillenträger Szenen mit Tieren, Pflanzen, unbekleideten Menschen und vielem mehr. Außerdem wird gesungen: In einem Go Sing Choir Special lernen behinderte und nicht behinderte Menschen zusammen das Lied Applaus Applaus der Sportfreunde Stiller. Neu auf dem Tollwood ist die Quartierslounge Rethink des Umweltreferats. Vom Dach des umweltfreundlichen Tiny Houses aus lassen sich die Stände und Zelte bestens überblicken.



Kulinarisch gibt es Neuigkeiten aus Korea: Mit Bibimbap bekommen die Besucher erstmals gemischten Reis mit Kimchi und pochiertem Ei. Andererseits hat auch Jackfrucht im Pitabrot ihren Auftritt. Ob dieser ein Erfolg ist, wird sich zeigen.



Das ganze Programm unter www.tollwood.de.