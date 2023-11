Aus Grau wird Bunt: Neues Kunstwerk von Loomit an der Ludwigsbrücke

Von: Leoni Billina

Graffiti- und Street-Art Legende Loomit in der Unterführung an der Ludwigsbrücke. © Markus Götzfried

Graffiti-Pionier Loomit hat gemeinsam mit zwei Künstlern die Unterführung an der Ludwigsbrücke in ein buntes München-Panorama verwandelt.

München - Auf einem Tandem sitzen 21 Figuren und rollen durch die Unterführung der Ludwigsbrücke. Jede Figur hat einen Bezug zu München, eine Hommage an die Landeshauptstadt – mit all ihren guten und schlechten Seiten. Das Tandem ist Teil eines Kunstwerks unter der Ludwigsbrücke am Müllerschen Volksbad: Graffiti- und Street Art-Pionier Loomit hat dort mit der Künstlerin Miriam Frank und dem Sprayer Flin das viele Grau in Bunt verwandelt.

Münchner Radl-Hotspot: Rund 3000 Radlerinnen und Radler fahren täglich durch die Unterführung am Müllerschen Volksbad.

Frank hat das Tandem gestaltet, Loomit die Tierwelt verewigt, Flin die Architektur. Entstanden ist ein Tunnel voller München. Loomit ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet – die Unterführung trotzdem eine Herausforderung. 3000 Radlerinnen und Radler düsen dort täglich vorbei, oft mit ordentlich Geschwindigkeit. „Wir haben oft in den Morgenstunden gearbeitet oder laut Musik laufen lassen, um Unfälle zu vermeiden“, sagt Loomit. Die Songs hätten die Radler gehört und abgebremst. „Besser als jede Absperrung.“

Es ist bereits das zweite Mal, dass er diese Unterführung als große Leinwand verwendet: 2006 hatte er diese mit Kollegen aus Australien und Brasilien verschönert. Die Farbe war mittlerweile abgeblättert, alles in die Jahre gekommen. Vor eineinhalb Jahren dann kam ihm die Idee, das Ganze wieder anzupacken. Hilfe hatte das Künstler-Trio von Kulturmanagerin Magdalena Waller: „120 Mails und 40 Anrufe hat es gebraucht, bis alle Genehmigungen drin waren“, erzählt sie.

Mehr Frauen sollen in der Graffiti-Szene mit einbezogen werden – gerade auch bei von der Stadt geförderten Projekten.

Loomit und ihr ist es ein Anliegen, die Graffiti-Szene diverser zu machen und Frauen in der Szene zu fördern. Zum Beispiel auch durch die Auswahl der Teams, die für Projekte wie jenes unter der Ludwigsbrücke zusammengestellt werden. „Noch ist es wichtig immer wieder zu betonen, dass auch Frauen in Teams mit einbezogen werden. Dafür setzen Loomit und ich uns ein, dass auch denen eine Chance gegeben wird, die bisher noch nicht mit Graffiti auf sich aufmerksam gemacht haben aber fantastische Künstlerinnen sind, wie Miriam Frank“, sagt Waller.

Doch es hat sich gelohnt. Am 5. Dezember wird das Graffiti offiziell eingeweiht – und schon jetzt ist das bunte Panorama ein Blickfang für alle Passanten.