„Ihr gehört erschossen“: Hetzer wünscht Polizisten den Tod

Von: Andreas Thieme

Kurz nach dem schrecklichen Polizisten-Mord in Kusel beleidigte Lars H. (35) in München mehrere Beamte - auch sie hätten „den Tod verdient“. Für diese Hassrede wurde der Pöbler jetzt verurteilt.

München - „Ihr gehört erschossen wie die Bastarde letzte Woche“: Mit diesen Worten hatte Lars H. (35) zwei Polizisten beschimpft - wenige Tage nach den schrecklichen Polizisten-Morden in Kusel (Rheinland-Pfalz). Dafür wurde der Hetzer jetzt hart bestraft: Er kassierte am Landgericht ein Jahr und zwei Monate Haft, die er im Maßregelvollzug absitzen muss, weil er schwerster Alkoholiker ist.

Lars H. (35) wurde vom Landgericht verurteilt © SIGI JANTZ

„Das ist der klarste Fall“: Landgericht spricht knallhartes Urteil:

Der Angeklagter habe „aus einem tiefsitzenden Hass gegen Polizisten“ gehandelt, rügte Oberstaatsanwalt Andreas Franck und unterstellte dem Angeklagten eine staatsfeindliche Gesinnung. Lars H. hatte vom Amtsgericht bereits ein Jahr kassiert, war aber in Berufung gegangen - im Wiederholungsprozess am Landgericht München I wurde die Strafe für den Hetzer sogar noch erhöht.

Er saß mit knallrotem Kopf auf der Anklagebank und schwitzte. „Das ist der klarste Fall, den ich in meiner 40-jährigen Karriere hatte, was die Entziehungsanstalt angeht“, sagte Richterin Susanne Hemmerich. Denn Lars H. hatte zur Tatzeit am 4. Februar 2022 drei Promille im Blut - und ist elffach vorbestraft.

München: Hetzer wünschte Polizisten den Tod - jetzt wurde er verurteilt

Ein Nachbarin hatte die Polizei gerufen, als H. im Suff zuhause randalierte. Die Beamten beleidigte er dann „auf besonders verwerfliche Art“, rügte die Richterin. Eine Bewährungsstrafe schloss sie kategorisch aus - und sah „eine klare Spur hin zu dieser Tat“, zumal Lars H. schon in der Vergangenheit immer wieder durch Hassrede gegenüber Polizisten, Ausländern und Juden auffällig geworden war.

Er entschuldigte sich zwar, die Richterin könne „das aber nicht mehr annehmen. Es waren einfach zu viele Taten“, sagt Hemmerich. Polizisten hingegen „müssen wissen, dass der Staat seine schützende Hand über sie hält“, mahnte Oberstaatsanwalt Andreas Franck. Er verfolgt derartige Fälle in Namen der Staatsanwaltschaft - und bringt die Hetzer vor Gericht.

