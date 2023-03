Alfons Schuhbeck im Schlamassel: Strafverfahren wegen Insolvenzverschleppung droht - Gewürzläden vor dem Aus

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck, Koch und Unternehmer. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

Neuer Schlamassel für Alfons Schuhbeck: Nach der Verurteilung wegen Steuerhinterziehung droht dem Star-Koch jetzt der nächste Strafprozess - diesmal wegen Insolvenzverschleppung. Die Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen. Schuhbecks Gewürzläden droht das Aus.

München - In den letzten Wochen wurde es ruhig um Star-Koch Alfons Schuhbeck (73). Doch im Hintergrund brodelt es gewaltig. Denn wie die tz erfuhr, droht ihm nach dem Knast-Urteil wegen Steuerhinterziehung (drei Jahre und zwei Monate Haft) der nächste Strafprozess. Denn: Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt wegen des Verdachts von Wirtschaftsstraftaten. „Es ist zutreffend, das wir weiterhin Ermittlungen, auch wegen Insolvenzverschleppung, im Zusammenhang mit Herrn Schuhbeck und seinen Firmen führen, darunter befindet sich auch die Firma Schuhbecks Gewürze GmbH“, sagt Oberstaatsanwältin Anne Leiding.

Anhaltspunkte gibt es für diverse mögliche Wirtschaftsstraftaten, die geprüft werden. „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und werden sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, sagt Leiding. Bereits Ende 2021 hatte die Staatsanwaltschaft von Amts wegen Vorermittlungen eingeleitet, die inzwischen in ein reguläres Ermittlungsverfahren übergegangen sind.

München: Alfons Schuhbeck droht neues Strafverfahren wegen Insolvenzverschleppung

Der Vorwurf der Insolvenzverschleppung kam zuletzt auch in einem Zivilprozess gegen Schuhbecks Company GmbH auf: Die Firma gründete sich nach der Schuhbeck-Insolvenz im Frühjahr 2021 neu und führt aktuell noch 60 Mitarbeiter. Wie es für sie weitergeht, ist unklar. Denn die Firma hatte von Juni 2022 bis Februar keine Miete mehr für die Geschäftsräume am Platzl 4a gezahlt, während sie weiter Einnahmen generierte - maßgeblich durch den Gewürzhandel. Die Messer-schmitt-Stiftung kündigte im Oktober nicht nur den Mietvertrag, sondern fordert auch Zahlungen in Höhe von 200 000 Euro - und klagte erfolgreich auf Räumung, die aber nicht vor Mitte März vollzogen wird.

Insolvenz bei Schuhbeck: Star-Koch drohen drei Jahre Knast, wenn er Zahlungsunfähigkeit verschleppt

Schuhbeck im Schlamassel: Bis zu drei Jahre Haft drohen bei Verschleppung der Zahlungsunfähigkeit! Eine solche Tat liege vor, wenn der Eröffnungsantrag für eine Insolvenz „nicht“, „nicht rechtzeitig“ oder „nicht richtig“ gestellt wird, erklärt Laurent Lafleur, Sprecher des Oberlandesgerichts München.

Schadenswiedergutmachung im Steuerprozess habe Schuhbeck weiterhin nicht geleistet. Die Akten seiner Revision liegen seit 15. Februar beim Generalbundesanwalt, der sie nach Fertigung einer Stellungnahme zum Bundesgerichtshof weiterleiten wird.

Weder Alfons Schuhbeck, noch Schuhbecks Company, bei der er nur noch auf Honorarbasis tätig ist, haben auf eine Anfrage der tz geantwortet.