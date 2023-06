Mann vergewaltigte junge Frau nachts im Englischen Garten: „Geschädigte hat Todesangst erlitten“

Von: Andreas Thieme

Munawar S. (30) gestand den brutalen Übergriff © SIGI JANTZ

Er lauerte seinem Opfer im Gebüsch auf, dann vergewaltigte Munawar S. (30) eine Münchnerin. Vor Gericht behauptete er, er sei betrunken gewesen und könne sich kaum erinnern.

München – Vergewaltigung, sexueller Übergriff mit Gewalt, vorsätzliche Körperverletzung: Die Liste der Straftaten von Munawar S. (30) ist lang. Auf brutale Weise hatte er eine Frau im Englischen Garten vergewaltigt und sie im Gebüsch liegen lassen. Jetzt kassierte er seine Strafe: Das Landgericht verurteilte den 30-Jährigen zu sieben Jahren Knast.

Die 10. Große Strafkammer hatte wenig Mitleid mit Munawar S.: Er hatte sich im Strafprozess zwar bei seinem Opfer für den Übergriff am 23. Juli 2022 entschuldigt, aber behauptet, er könne sich kaum erinnern, weil er so betrunken war. Fakt ist aber: „Nach den Feststellungen der Kammer beging der Angeklagte in den Jahren 2021 und 2022 zahlreiche Sexualdelikte“, sagt Dr. Laurent Lafleur, Pressesprecher des Münchner Oberlandesgerichts. Im Urteil inbegriffen sind auch mehrere exhibitionistische Handlungen.

Im Juli 2022 habe der Angeklagte die junge Frau im Englischen Garten in einem Gebüsch zu Boden gebracht und ihr, nachdem sie anfing zu schreien, den Mund zugehalten. „Die Geschädigte habe dabei Todesangst erlitten“, zitiert Lafleur den Richterspruch. Als die Frau versucht habe, einen Notruf mit ihrem Mobiltelefon abzusetzen, habe der Angeklagte dies verhindert und sie anschließend vergewaltigt, während die Geschädigte weiterhin schrie.

München: Mann vergewaltigte junge Frau im Englischen Garten, während sie um Hilfe schrie

In einem weiteren Fall im Jahr 2021 habe der Angeklagte in den Abendstunden eine weitere Geschädigte in einer Parkanlage umgestoßen und habe ihr fest in den Schritt gegriffen. Nachdem ein weiterer Passant zu dem Geschehen hinzutrat, habe der Angeklagte die Flucht ergriffen.

In insgesamt fünf Fällen habe der Angeklagte zudem jeweils in Gebüschen stehend an seinem Penis manipuliert und den geschädigten Frauen, die dies ansehen mussten, teilweise noch hinterhergepfiffen. In einem Fall habe der Angeklagte dies mit den Worten „Das kann man so machen, das ist in Deutschland erlaubt.“ gegenüber herbeigeeilten Polizeikräften kommentiert.

Wie wurde der Fall letztlich gelöst? Lafleur erklärt: „Den Tatnachweis führte das Gericht aufgrund der Aussagen der Geschädigten und von DNA-Gutachten.“ Zu Beginn der Hauptverhandlung hatte der Angeklagte zudem ein teilweises Geständnis abgelegt.

Vergewaltigung in München: Täter muss für sieben Jahre hinter Gitter

Straferschwerend hat die Kammer unter dem Vorsitz von Nikolaus Lantz berücksichtigt, dass der Angeklagte die schweren Sexualdelikte bewusst spät abends in Parkanlagen begangen habe, in denen die Geschädigten ihm schutzlos ausgeliefert gewesen seien. Er habe ihnen geradezu aufgelauert. Die Geschädigten seien dem Angeklagten sodann in die Falle gegangen.

Bisher ist das Urteil gegen den Vergewaltiger noch noch nicht rechtskräftig. „Der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft München I steht das Rechtsmittel der Revision zum Bundesgerichtshof offen, das binnen einer Woche ab heute eingelegt werden müsste“, sagt Lafleur.