Das kostet uns die Wiesn-Gaudi: Wie viel Besucher pro Tag ausgeben

Von: Regina Mittermeier

Teilen

Filo Crocamo (29) und Pasquale Guzzo (30) mit Aurora (2) aus München © Oliver Bodmer

Beim Oktoberfest wird bei Traumwetter gefeiert. Beim Preis muss mancher schlucken, denn die Mass kostet heuer bis zu 14,90 Euro. Wir haben Wiesn-Besucher daher gefragt, wie viel Geld sie am Tag ausgeben.

München – Die Wiesn ist eine Gaudi der Superlative! Kein Volksfest ist größer oder berühmter – und für keines muss man wohl mehr Geld ausgeben. Die Mass zum Beispiel wird jedes Jahr teurer – sie liegt heuer bei teils 14,90 Euro. Trotzdem lieben die Menschen das Oktoberfest und so mancher zückt sein Portemonnaie, ohne groß nachzudenken.

Wie viel geben die Besucher genau an einem Tag aus – und wofür? Wir haben Münchner und Touristen gefragt. Hier rechnen sie vor, was bei ihnen für Getränke, Essen, Nachtisch und Fahrgeschäfte draufgeht.

Ehepaar ergattert süßes Oktoberfest-Schnäppchen

Gerhard (62) und Brigitte Greisle (61) aus München © Oliver Bodmer

Wir haben heute 54,- € ausgegeben.

„Wir waren um 10 Uhr morgens beim Schichtl. Da hat jeder von uns ein Paar Weißwürste mit Brezn und Weißbier bestellt, jeweils für 15,90 Euro. Wir haben dann aufgerundet und inklusive Trinkgeld 35 Euro bezahlt. Danach haben wir noch ein Schnäppchen ergattert – an einem Stand gab’s vor 18 Uhr 200 Gramm gebrannte Mandeln für fünf Euro. Dazu kommen noch 14 Euro für ein Lebkuchenherz als Mitbringsel – das macht insgesamt 54 Euro. Wir gehen jedes Jahr zwei-, dreimal auf die Wiesn, am liebsten tagsüber, wenn weniger los ist.“

60 Euro für Karussell-Fahrten auf der Wiesn 2023

Filo Crocamo (29) und Pasquale Guzzo (30) mit Aurora (2) aus München © Oliver Bodmer

Unser Tag hat 100,– € gekostet.

„Wir haben für unseren Oktoberfest-Ausflug rund 100 Euro bezahlt. Unsere Tochter Aurora wollte natürlich Fahrgeschäfte ausprobieren. Weil einer von uns manchmal mitgefahren ist, haben allein die ganzen Fahrten ungefähr 60 Euro gekostet. Dazu kommen vier Wurstsemmeln für jeweils sieben bis acht Euro – das macht mit Trinkgeld etwa 30 Euro. Dazu haben wir eine Flasche Wasser für vier Euro gekauft plus Schoko-Erdbeeren für Aurora für ebenfalls vier Euro.“

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Zwei Mass Wiesn-Bier bestellt – und auf 35 Euro aufgerundet

Frederick (38) aus München und Tilmann (40) aus Miesbach mit Greta (5) © Oliver Bodmer

Wir bezahlten 120,– € auf dem Oktoberfest.

„Wir haben zwei Mass Bier bestellt – und auf 35 Euro aufgerundet. Dazu gab’s für Greta eine Limo für 3,50 Euro. Mittags in der Fischer Vroni haben wir eine Steckerl-Makrele für etwa 25 Euro und eine Riesenbreze für 6,40 Euro gegessen. Danach gab’s zum Nachtisch Kaiserschmarrn für 15,90 Euro und ein Lebkuchenherz für etwa 15 Euro. Außerdem sind wir Wilde Maus gefahren – das macht für ein Kind und einen Erwachsenen rund 13 Euro. Insgesamt hat alles fast 114 Euro gekostet, wobei wir natürlich hier und da auch aufgerundet haben. Also haben wir rund 120 Euro ausgegeben.“

Eintritt für die Oide Wiesn kostet 4 Euro pro Person

Anika (38) und Florian Damm (35) aus Germering © Oliver Bodmer

100,– € haben wir auf der Oiden Wiesn hingeblättert.

„Wir waren zum Mittagessen auf der Oidn Wiesn – dafür mussten wir gemeinsam acht Euro Eintritt bezahlen. Wir haben dann dort ein Radler für 14,20 Euro plus ein Wasser für 5,70 Euro bestellt. Dazu gab’s eine Ochsenbrust für 26,80 Euro und ein Geschnetzeltes mit Spätzle für 19,50 Euro. Der Kaiserschmarrn zum Abschluss hat 16,50 Euro gekostet. Es ist relativ wenig für verhältnismäßig viel Geld – nämlich etwa 90 Euro. Dazu gibt man natürlich immer noch Trinkgeld. Also haben wir insgesamt knapp 100 Euro ausgegeben.“

Nicht nur Hendl und gebrannte Mandeln: Die beliebtesten Wiesn-Schmankerl im Überblick Fotostrecke ansehen

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!