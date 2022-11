Auf der Suche nach einem spannenden & sicheren Einstieg nach dem Schulabschluss?

Die Ausbildung zum Zugverkehrssteuerer (w/m/d) kann in München zum 01. September 2023 begonnen werden. © Deutsche Bahn

Die Deutsche Bahn bietet Schülerinnen und Schülern sichere Ausbildungsplätze und Duale Studiengänge mit Vorteilen wie Übernahmegarantie, attraktiver Vergütung, mobilem Endgerät, Fahrvergünstigungen u.v.m.

Ihr Kind steht kurz vor dem Schulabschluss und weiß noch nicht, wie es danach beruflich weitergehen soll? Die Deutsche Bahn sucht aktuell noch motivierte Schülerinnen und Schüler für zahlreiche Ausbildungen in München. Eine davon ist die Ausbildung zum Zugverkehrssteuerer (w/m/d) – ehemals Fahrdienstleiter (w/m/d) – in München zum 1. September 2023.

Doch was genau machen Zugverkehrssteuerer bei der Deutschen Bahn?

Zugverkehrssteuerer und Zugverkehrssteuerinnen sorgen in einem bestimmten Streckenbereich für den sicheren und reibungslosen Zugverkehr. Sie bedienen unterschiedliche Stellwerkstechniken und tragen in Abstimmung mit den Lokführerinnen und Lokführern zur planmäßigen Durchführung der Zugfahrten bei, indem sie Weichen und Signale steuern. Denn ohne das grüne Licht des zuständigen Zugverkehrssteuerers fährt kein Zug in Deutschland!

Die Ausbildung zum Zugverkehrssteuerer bei der Deutschen Bahn dauert drei Jahre. © Deutsche Bahn

Für den Beruf des Zugverkehrssteuerers sollte man teamfähig sein, da vor allem der Austausch mit den Lokführern im Vordergrund der Tätigkeit steht. Zudem sollte ein Zugverkehrssteuerer zuverlässig sein und er/sie darf keine Angst davor haben, Verantwortung zu übernehmen. Auch technisches Interesse ist von Vorteil, da die verschiedenen Stellwerkstechniken unterschiedlich komplex sind.

Während der dreijährigen Berufsausbildung werden den Azubis in der Berufsschule in München die Regelwerke, Signale und Richtlinien der Deutschen Bahn detailliert beigebracht. Sie verstehen immer noch nur Bahnhof? Dann schauen Sie sich doch das Video von unserem Azubi Jonathan an und was er über seinen Arbeitsalltag bei der Ausbildung zum Zugverkehrssteuerer berichtet:

Interesse an einer Ausbildung zum Zugverkehrssteuerer?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Könnte die Ausbildung zum Zugverkehrssteuerer vielleicht eine Möglichkeit für Ihre Tochter oder Ihren Sohn sein? Bewerben kann sich Ihr Kind ganz einfach online über die Stellenausschreibung. Hier müssen dann einfach ein Konto erstellt und der Lebenslauf sowie das letzte Schulzeugnis hochgeladen werden. Stimmen die Qualifikationen mit den Anforderungen überein, steht einer Einladung zum – derzeit noch virtuellen – Vorstellungsgespräch nichts mehr im Weg.

Weitere Ausbildungsmöglichkeiten bei der Deutschen Bahn in München

Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten bei der Deutschen Bahn in München © Deutsche Bahn

Die Deutsche Bahn bietet neben der Ausbildung zum Zugverkehrssteuerer auch eine große Auswahl an weiteren spannenden und abwechslungsreichen Ausbildungsplätzen. Ob Industriemechaniker (w/m/d), Fachkraft für Schutz und Sicherheit (w/m/d), Kaufmann für Verkehrsservice (w/m/d) oder Elektroniker (w/m/d): Für jeden ist etwas dabei. Und das alles hier in München!

Was sind die Vorteile einer Ausbildung bei der Deutschen Bahn?

Fahrvergünstigungen: Die DB bietet 16 Freifahrten innerhalb Deutschlands pro Jahr und weitere Fahrvergünstigungen wie z.B. DB Job-Ticket für den täglichen Arbeitsweg.

Die DB bietet 16 Freifahrten innerhalb Deutschlands pro Jahr und weitere Fahrvergünstigungen wie z.B. DB Job-Ticket für den täglichen Arbeitsweg. Freizeit sponsored by Bahn: Profitieren Sie von Vergünstigungen in den Bereichen Shopping, Freizeitwelt, Reisen und Bahnangebote. Die monatlich wechselnden Angebote beinhalten z.B. Mobilfunkverträge, Versicherungen, Stromtarife, Vergünstigungen bei Hotelketten, Mode und Lifestyle.

Profitieren Sie von Vergünstigungen in den Bereichen Shopping, Freizeitwelt, Reisen und Bahnangebote. Die monatlich wechselnden Angebote beinhalten z.B. Mobilfunkverträge, Versicherungen, Stromtarife, Vergünstigungen bei Hotelketten, Mode und Lifestyle. Mietkostenzuschuss: Zuschuss bis 350 € monatlich

Zuschuss bis 350 € monatlich Übernahmegarantie: Übernahmegarantie, wenn Sie Ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen haben

Übernahmegarantie, wenn Sie Ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen haben Attraktive Vergütung: Je nach Ausbildungsjahr zwischen 1.019 Euro und 1.222 Euro im Monat sowie ein 13. Monatsgehalt. Die Beschäftigungsbedingungen gelten für den weit überwiegenden Teil der Auszubildenden im DB Konzern. *Entgeltbeträge sind gültig ab dem 01.01.2022.

(Fach-) Abitur und dann?

Auch hierfür bietet die Deutsche Bahn eine Vielzahl von Einstiegsmöglichkeiten. Hat Ihr Sohn oder Ihre Tochter Interesse daran die Theorie mit der Praxis zu verbinden, dann kann zwischen einem unserer Dualen Studiengänge (Bachelor) wie bspw. Elektrotechnik, Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen oder BWL gewählt werden. Bei den ersten beiden Studiengängen kann er oder sie sich sogar nochmal zwischen integrierter Berufsausbildung zum bspw. Elektroniker (w/m/d) oder einem klassischen Dualen Studium ohne Berufsausbildung entscheiden!

Studieren kommt für Ihren Nachwuchs erstmal nicht infrage, aber eine reine Berufsausbildung passt auch nicht? Dann bietet die Deutsche Bahn ebenfalls eine Möglichkeit, die sowohl eine Ausbildung beinhaltet, aber auch direkt eine Weiterbildung ermöglicht. Bei der Ausbildung zum Zugverkehrssteuerer mit Weiterqualifizierung zum Fachwirt für den Bahnbetrieb (w/m/d) schließt sich an die 2-jährige Ausbildung direkt die Weiterentwicklung zum Fachwirt für den Bahnbetrieb an. Hier wird man vor allem auf die daran anknüpfende Tätigkeit des Trainers für Zugverkehrssteuerung ausgebildet.

Kontakt

Bei Fragen wenden Sie sich per E-Mail an: Marcel Greiner

E-Mail: Marcel.Greiner@deutschebahn.com

Tel.: +49 89 130829560