Aus dem Ausland gerettet: „Aufgeschlossener und verschmuster“ Straßenhund Nino sucht liebevolles Zuhause

Von: Anna Liebelt

Der Tierschutzverein rettete den jungen Schäferhund-Mix Nino aus dem Ausland. Seitdem harrt der Rüde im Münchner Tierheim aus und hofft auf ein neues Zuhause voller Liebe und Geduld.

München – „Aufgeweckt, verspielt und liebevoll“, beschreibt eine Mitarbeiterin des Münchner Tierheims einen ihrer neuesten Schützlinge: den Schäferhund-Mix Nino. Der eineinhalbjährige Rüde befindet sich bereits seit Anfang November in den Händen der ehrenamtlichen Helfer. Und das nur dank des Auslandstierschutzes, der Nino von der Straße geholt hat.

Nun sucht der junge Rüde in München nach einem neuen Besitzer. „Liebevoll und geduldig sollte er sein“, weiß die Mitarbeiterin des Tierheims. „Denn Nino hat viel mitgemacht.“

Aus dem Ausland gerettet: Straßenhund Nino hatte kein einfaches Leben in Bosnien

Ninos Leben begann bereits auf tragische Weise. In Bosnien erblickte der junge Rüde im Februar 2022 als Straßenhund das Licht der Welt. Von da an war er auf sich alleine gestellt, vermuten die Mitarbeiter im Tierheim München. Nicht umsonst zeigt sich der eineinhalbjährige Schäferhund-Mix fremden Menschen gegenüber sehr skeptisch.

Name Nino Rasse Schäferhund-Mix Geschlecht männlich Geboren am circa eineinhalb Jahre Kastriert Ja Im Tierheim seit Anfang November

Dass Bosniens Straßen den jungen Hund geprägt haben, sei nicht nur deshalb unverkennbar. Gerade in ihm unbekannten Situationen spiegle sich Angst in Ninos Verhalten. „Nino ist seiner Umwelt gegenüber zwar sehr interessiert, aber noch etwas vorsichtig“ schreibt das Tierheim in einer Pressemitteilung.

Junger Schäferhund-Mix sucht neues Zuhause: Besitzer sollte geduldig sein

Die Skepsis des schwarz-beigen Rüden sei aber nichts, was zukünftige Besitzer verschrecken sollte. „Er braucht eben ein bisschen, bis er auftaut. Aber wenn er jemanden kennt, ist er sehr aufgeschlossen und zutraulich“, erklärt die Helferin auf Nachfrage unserer Redaktion. Personen, die Nino also geduldig gegenübertreten und ihn nicht drängen, werden vom jungen Schäferhund-Mix auch ausgiebig belohnt.

Seit Anfang November sucht der agile Schäferhund-Mix Nino in München nach einem neuen Besitzer. © Tierheim München

So zeigt sich der Rüde gegenüber seinen Bezugspersonen verspielt, verschmust und zutraulich. Ebenso verträglich ist Nino gegenüber seinen Artgenossen. „Bei gegenseitiger Sympathie könnte er auch zu einem bereits vorhandenen Vierbeiner vermittelt werden“, heißt es von Seiten des Tierheims München.

Neuer Besitzer gesucht: Schäferhund-Mix Nino liebt Spaziergänge und Streicheleinheiten

Dennoch braucht Nino eine stabile Führung durch seinen Menschen, betonen die Mitarbeiter. Als Bezugsperson müsse sich Nino auf sein neues Herrchen verlassen können. Vor allem bei Überforderung sollte der Besitzer dem jungen Rüden die nötige Ruhe und Ausgeglichenheit vermitteln können.

Wegen seiner Vergangenheit als Straßenhund hängt Nino sehr an seiner Freiheit. Er liebt regelmäßige Spaziergänge, aufgrund von rassetypischen leichten Hüftproblemen allerdings eher eine moderate Bewegung. Im Alltag machen sich die Beschwerden des Schäferhund-Mix‘ laut Tierheim aber nicht bemerkbar.

Dennoch sollte sein neues Zuhause bestmöglich ebenerdig sein. „Nino sucht Menschen, die ihn auslasten und beschäftigen“, erklärt eine Mitarbeiterin. Und damit ist er nicht allein. Auch Hund Pascha sucht nach einem liebevollen Zuhause. Für mehr Informationen über Nino, können sich Interessierte an das Tierheim München wenden unter Tel.: 089 921 000 28.

