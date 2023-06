Nachdem Stimme bei Festival-Auftritt versagt: Capaldi-Tour gecancelt – Bittere Nachricht für Münchner Fans

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Mitten auf der Bühne blieb Sänger Lewis Capaldi die Stimme weg. Jetzt zieht er für seine Gesundheit Konsequenzen. Auch das Konzert in München ist betroffen.

München/Glasgow – Wenn Sänger das Publikum auffordern, mitzusingen, ist das eigentlich nichts Außergewöhnliches. Anders war das beim Auftritt von Lewis Capaldi beim Glastonbury-Festival am Samstag (24. Juni). Mitten im Lied ‚Someone You Loved‘ blieb dem Sänger die Stimme weg. Das Publikum übernahm gerne, Capaldi zeigte sich dankbar – allerdings zog er jetzt Konsequenzen.

Für die Gesundheit: Lewis Capaldi legt Europa-Tour auf Eis

Lewis Capaldi bei seinem vorerst letzten Auftritt am Samstag (24. Juni) beim Glastonbury-Festival. © Matt Crossick/Imago

Lewis Capaldi lebt mit dem Tourette-Syndrom, bereits bei mehreren Auftritten habe sich seine Erkrankung bemerkbar gemacht. Neben Stimmproblemen sei es vorgekommen, dass er Konzerte vorzeitig abbrechen musste. Ebenso haben Fans schon einmal übernommen, als Capaldi wegen eines Anfalls nicht weitersingen konnte. Ein ähnliches Problem scheint ihn jetzt zu begleiten, auch bei einem Auftritt am 24. Juni versagte seine Stimme. Die Konsequenz: Sämtliche Auftritte in der nahen Zukunft sind abgesagt. Betroffen ist davon auch sein geplantes Gastspiel in München in der Olympiahalle am 12. September.

Was ist eigentlich das Tourette-Syndrom? Das Tourette-Syndrom ist eine neuro-psychiatrische Erkrankung, bei der motorische und vokale Tics auftreten können. Betroffene führen Bewegungen ungewollt aus oder geben Laute oder Worte von sich, über die sie keine Kontrolle haben. Tics unterscheiden sich in der Häufigkeit und Schwere, die Schwankungen treten dabei spontan auf. Vorhersagen über die Dauer von guten oder schlechten Phasen können nicht getroffen werden, informiert die Tourette Gesellschaft Deutschland e.V.

Capaldi bezieht bei Instagram Stellung: „Ich lerne noch, mit dem Tourette umzugehen“

Der Sänger meldet sich auf seiner Instagram-Seite und erklärt sich seinen Fans. Drei Wochen hatte sich der Sänger vor seinem Auftritt beim Glastonbury-Festival entspannt, aber „ich lerne noch immer, mit den Auswirkungen meines Tourette-Syndroms umzugehen“. Das Festival habe gezeigt, dass er mehr Zeit für seine mentale und körperliche Gesundheit braucht, damit er noch lange machen kann, was er liebt.

„Für euch zu spielen ist das, was ich mir immer erträumt habe“, schreibt er auf Instagram und sagt, dass die Absage der Tour die schwerste Entscheidung seines Lebens sei. Er sei so schnell es geht wieder zurück, heißt es. Bei der Ticketplattform Eventim sind die Konzerte in München (12. September) und Stuttgart (13. September) als abgesagt markiert.

Capaldi gibt Tour-Aus bekannt – Kollegen und Fans kommentieren

Seine Fans stehen auf jeden Fall hinter ihrem Künstler. Unter seinem Post gibt es eine Welle positiver Kommentare. Hier ein kleiner Auszug.

„Ohne unsere Gesundheit haben wir nichts.“

„Alle werden da sein, wenn du wieder bereit bist. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Wir gehen nirgends hin.“

„So stolz, dass du dich um dich kümmerst.“

„Sei ein Lewis in der Welt voller falscher Influencer und Stars. Ein Vorbild für viele Generationen.“

Ein User fragt sich in einem Kommentar, ob dieses Verständnis und diese positiven Nachrichten vor zehn Jahren möglich gewesen wäre. Die Gesundheit, vor allem im mentalen Bereich, sei erst in den letzten Jahren in den Fokus geraten.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.