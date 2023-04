Vermisster Mann (32) beim Frühlingsfest – Polizei findet ihn am Hauptbahnhof in Graz

Von: Lucas Sauter-Orengo

Auf dem Frühlingsfest in München ist ein junger Mann verschwunden. Die Polizei fand ihn in Graz. © IMAGO/Aaron Karasek

Ein junger Mann verschwand beim Münchner Frühlingsfest. Die Polizei hat ihn in Graz gefunden. Dort holte ihn seine Mutter ab.

Update von Sonntag, 23. April, 12.40 Uhr: Der Vermisstenfall hat sich laut Polizeipräsidium München geklärt. Auf dem Frühlingsfest in München war am Freitag ein junger Mann verschwunden. Einen Tag später fand ihn die örtliche Polizei jedoch am Hauptbahnhof in Graz vor. Der 32-Jährige wurde am Sonntag in Graz von seiner Mutter abgeholt.

Ursprungsartikel vom Samstag, 22. April, 10.40 Uhr: München – Vermisstenfall in München: Wie die Polizei mitteilt, wird ein 32-Jähriger aus Rheinland-Pfalz in der Landeshauptstadt gesucht. Er befand sich am Freitag, dem 21. April, mit seiner Mutter auf dem Frühlingsfest. In einem unbeobachteten Moment gegen 18:50 Uhr entfernte er sich von ihr und ist seither nicht auffindbar. Dem Bericht nach konnte die Mutter ihren Sohn zuletzt in einer Gruppe von Jugendlichen sehen.

München: Junger Mann vermisst – er war zuletzt mit seiner Mutter auf dem Frühlingsfest

Die Polizei München erklärt in der offiziellen Mitteilung weiter: „Der Vermisste ist Autist und geistig erheblich eingeschränkt. Er dürfte deshalb hilflos und orientierungslos sein. Lebenswichtige Medikamente benötigt er nicht. Zudem ist bekannt, dass der 32-Jährige gerne die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt.“

