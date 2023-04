Auto brennt lichterloh im Kreuzungsbereich – Feuerwehr kann Totalschaden nicht verhindern

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Im Kreuzungsbereich in der Heidemannstraße ist ein Auto in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr München rückte an, um die Flammen zu löschen. © Berufsfeuerwehr München

Im Münchner Norden ist ein Auto in Vollbrand geraten. Der Fahrer blieb unverletzt. Trotz Feuerwehreinsatz entstand an dem Citroen ein Totalschaden.

München - Mitten im Kreuzungsbereich ist ein Citroen am Montagnachmittag, 17. Februar, in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus dem Auto retten. Als die Feuerwehr zum Ort des Vorfalls in der Kreuzung von Heidemannstraße und Lützelsteiner Straße im Münchner Norden anrückte, befand sich der Benziner bereits in Vollbrand.

München: Auto fängt im Kreuzungsbereich Flammen – Feuerwehr rückt an

Als der Fahrer den Brand bemerkte, hielt er unmittelbar an und verließ den Citroen. Auch ein Fußgänger wurde auf den Vorfall aufmerksam und wählte den Notruf. Obwohl die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr München kurze Zeit später ankamen, konnten sie einen Totalschaden des Fahrzeugs nicht mehr verhindern. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Während des Einsatzes war der Verkehr im Kreuzungsbereich nur eingeschränkt möglich. Die Brandursache ist unklar.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.