Großes Opening-Event bei Auto und Service PIA am Schatzbogen mit begeisterndem Rahmenprogramm

Vor allem SEAT- und Škoda-Fans sollten sich die Eröffnung der neuen Auto und Service PIA Filiale am Schatzbogen 37 am 2. Juli nicht entgehen lassen. © Auto und Service PIA GmbH München

Auto und Service PIA GmbH München begrüßt große und kleine Autofans mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm bei der Neueröffnung der Filiale am Schatzbogen.

Endlich ist es so weit: Am 2. Juli öffnet die neue Filiale von Auto und Service PIA GmbH München am Schatzbogen 37 ihre Tore. Natürlich sind alle SEAT- und Škoda-Fans herzlich eingeladen, das besondere Ereignis mitzufeiern!

Diese Highlights erwarten Sie von 9:00 bis 16:00 Uhr:

Exklusive Radio Energy Live-Moderation: Action please! Der beliebte Münchner Sender führt mit einem erfrischenden Programm aus angesagten Hits und coolen Promotions durch den Tag.

Action please! Der beliebte Münchner Sender führt mit einem erfrischenden Programm aus angesagten Hits und coolen Promotions durch den Tag. Großes Gewinnspiel mit tollen Preisen: Mitmachen lohnt sich! Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden einzigartige Preise für Autofans verlost. Einfach am Energy-Stand anmelden und überraschen lassen!

Mitmachen lohnt sich! Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden einzigartige Preise für Autofans verlost. Einfach am Energy-Stand anmelden und überraschen lassen! Stylischer Food Truck für Feinschmecker: Es ist angerichtet – am Food Truck auf dem Eventgelände werden Ihnen leckere Snacks und Drinks für jeden Geschmack serviert.

Es ist angerichtet – am Food Truck auf dem Eventgelände werden Ihnen leckere Snacks und Drinks für jeden Geschmack serviert. Cooler Live-Act – Die Twister Ballonkünstler: Große Kunst am Start mit den Ballonzauberern, die mit ihren abgefahrenen Ballonfiguren neue Welten aus dem Nichts entstehen lassen.

Große Kunst am Start mit den Ballonzauberern, die mit ihren abgefahrenen Ballonfiguren neue Welten aus dem Nichts entstehen lassen. Fun for Kids – Autos bemalen mit Fingerfarben: Ein Traum für kleine Designer! Die jüngsten Event-Besucher und -Besucherinnen dürfen ein komplettes Fahrzeug mit Fingerfarben verschönern.

Dabei sein ist alles! Save the Date: 2. Juli 2022 am Schatzbogen 37

Kontakt

Auto & Service PIA München Ost – Seat

Schatzbogen 37

81829 München

Telefon: 089 4207962499

E-Mail: info.ost@autoundservice.de

www.autoundservice-muenchen.de

