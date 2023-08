Autofahrer beobachtet Mann, der auf Mittlerem Ring „spaziert“: Polizei reagiert auf Fotos

Von: Lucas Sauter Orengo

Ein Mann spaziert auf dem Mittleren Ring, am Ende der Donnersbergerbrücke. Die Polizei erklärt, welche Gefahren dabei entstehen können. © privat

Fotos aus München zeigen einen Mann, der auf der Donnersbergerbrücke zu Fuß unterwegs ist. Das Problem: Dabei befindet er sich nicht auf dem Gehweg.

München - Der Mittlere Ring, die Verkehrsader der bayerischen Landeshauptstadt. Besonders zur Rush-Hour beinahe mit Garantie für Stau, doch auch sonst stets vollbepackt mit Blechlawinen. Eine der am meisten befahrenen Abschnitte darunter ist die Donnersbergerbrücke zwischen der Schwanthalerhöhe und Neuhausen. Ein Mann lenkte jetzt genau dort viele Blicke auf sich. Der nicht ungefährliche Grund: Er ging fernab der Gehwege auf der Auto-Fahrbahn auf umher. Die Polizei erklärt, welche Gefahren dabei drohen.

Person spaziert fern vom Gehweg auf Donnersbergerbrücke - „Der ist wohl falsch abgebogen“

Geschehen ist der Vorfall am Mittwoch, dem 16. August, gegen 17.30 Uhr. Ein tz.de-Leser ließ der Redaktion entsprechende Fotos zukommen. „Der ist wohl falsch abgebogen“, so der Leser in seiner Zuschrift. Und tatsächlich: Auf den Bildern zu sehen ist eine Person, die auf der Autospur am Rand zu Fuß unterwegs ist, stadtauswärts am Ende der Donnersberger Brücke in Richtung Landshuter Allee. Was den Mann dorthin getrieben hat und welche Hintergründe vorliegen ist nicht bekannt. Dennoch kann klar gemacht werden, dass sich der Passant in eine gefährliche Situation gebracht hat.

Foto aus München: Mann spaziert auf mittlerem Ring - Polizei warnt

Die Polizei München äußerte sich gegenüber tz.de zu den Fotos, und stellt klar, dass es sich um eine Verkehrsordnungswidrigkeit handeln könnte. „Grundsätzlich muss lt. §25 StVO ein Gehweg benutzt werden – somit könnte ein Verstoß /eine Verkehrsordnungswidrigkeit vorliegen“, so die Beamten. Ohne den Sachverhalt zu kennen, könne der Mann, so weiter, jedoch auch eine Panne gehabt haben: „So oder so ist selbstverständlich gefährlich, als Fußgänger auf dem Mittleren Ring zu ‚spazieren‘ – egal, ob ein Grund vorliegt oder nicht. Es wäre in dem Fall auch sicher ratsam eine Warnweste zu tragen.“ Da den Beamten der Fall jedoch nicht bekannt ist, sei freilich eine finale Bewertung nicht möglich.

So oder so, ist der Schnappschuss zum Feierabendverkehr in einer der größten Verkehrsknotenpunkte Münchens ein seltener Anblick - der tunlichst nicht zur Nachahmung animieren sollte.

