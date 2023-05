Baby-Mord mitten in München? Mutter in U-Haft

Tötungsdelikt

Ein Baby starb in einer Münchner Wohnung kurz nach der Geburt. Gegen die Mutter wurde ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Was bislang bekannt ist.

Was ist nur in dem Badezimmer im Münchner Norden passiert? Viel ist auch mehrere Tage nach dem Vorfall noch unklar – sicher ist nur, dass ein neugeborenes Baby tot ist und die 19-jährige Mutter wegen mutmaßlichen Mords in Untersuchungshaft sitzt. Wie die Polizei nun berichtet, hatte die Frau den männlichen Säugling wohl alleine im Badezimmer ihrer Wohnung entbunden, kurz darauf starb er. Eine spätere Obduktion gab Hinweise darauf: Das Baby ist vermutlich keines natürlichen Todes gestoben!



Mutter bringt toten Säugling in Münchner Klinik - dieses verständigt die Polizei

Aufgekommen war der Verdacht in einer Münchner Klinik. Dorthin war die 19-Jährige nach der Geburt am Montagabend zusammen mit ihrer eignen Mutter gekommen. Angeblich zur Nachsorge. Sie hatten den Säugling bei sich, bei dem im Krankenhaus nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Eine Ärztin verständigte sofort die Polizei.



Die Mutter des toten Babys, eine Auszubildende aus dem Münchner Norden, gab später an, bis zu der Geburt des Jungen nichts von der Schwangerschaft bemerkt zu haben, auch Familienangehörigen sei angeblich nichts aufgefallen. Ob das glaubwürdig ist, wird derzeit geprüft. „Fakt ist, dass das Baby sehr schnell, nachdem es zur Welt gekommen war, bereits gestorben ist“, sagt ein Polizeisprecher.



Die Entbindung habe demanch ohne ärztliche Hilfe stattgefunden. Auch die Mutter der 19-Jährigen sei erst nach der Geburt in die Wohnung ihrer Tochter gekommen – und habe den Tod des Babys bemerkt.



Obduktion zeigt Hinweise auf gewaltsamen Tod: Mutter noch in Klinik verhaftet

Einen Tag, nachdem die Frauen in die Klinik gekommen waren, führte das Institut für Rechtsmedizin eine Obduktion des Säuglings durch. Sie zeigte Hinweise auf einen gewaltsamen Tod des Kindes. Nähere Details seien noch Gegenstand der Ermittlungen, heißt es von der Polizei. Erste Spurensicherungsmaßnahmen in der Wohnung der 19-Jährigen wurden bereits Montagnacht durchgeführt.



Direkt nach der Obduktion erließ die Staatsanwaltschaft München I einen Haftbefehl wegen Mordes gegen die 19-Jährige, sie wurde noch in dem Krankenhaus festgenommen. „Bei dem Tatmotiv wird von niederen Beweggründen ausgegangen“, sagt ein Polizeisprecher – daher der Mordverdacht. Auch der mutmaßliche Vater des toten Babys sei ausfindig gemacht worden. Er werde ebenfalls verhört, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen.



Erst heuer im März war ein Baby in einer Wohnung in Gern gestorben (tz berichtete) – damals gab es die Vermutung, dass die Mutter ihr Kind nach der Geburt einfach nicht gestillt habe.