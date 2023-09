Bad Georgenschwaige München: Sanierung verzögert sich, Freibad öffnet ein Jahr später

Von: Sascha Karowski

Das Bad Georgenschwaige wird nun doch nicht im kommenden Jahr öffnen. Die Sanierung verzögert sich. Das teilen die Stadtwerke mit.

München - Für Badewillige gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Das Schyrenbad (Untergiesing) bleibt einen Tag länger geöffnet. Die schlechte: Das Bad Georgenschwaige ein Jahr länger geschlossen. Das teilen die Stadtwerke mit.

Münchner Freibäder: Chefinnen sind mit dem Sommer zufrieden - über eine Million Besucher gezählt

Eigentlich würde die Freibadsaison am Samstag (30. September) enden. Doch wegen des auch für Sonntag angekündigten schönen Wetters öffnet das Schyrenbad auch am Sonntag, 1. Oktober, von 9 bis 19 Uhr. Insgesamt zeigen sich die Bäder-Chefinnen, Nicole Gargitter und Clara Kronberger, zufrieden mit dem Sommer. Immerhin 1 050 700 Besucher waren heuer in sieben Münchner Freibädern zu Gast. Auch die erstmals vier Hundebadetage waren gut besucht: Über 760 Vierbeiner und ihre Besitzer nutzten das Angebot Mitte September im Ungererbad und im Dantebad.

Das Bad Georgenschwaige öffnet erst 2025. © Jantz

„Wir freuen uns, dass in den großen Ferien unser Angebot ,Sommer im Bad‘ für die Kinder und Jugendlichen wieder so toll angenommen wurde“, sagen die Bäder-Chefinnen. „Insgesamt war die Stimmung heuer in den Münchner Freibädern mehrheitlich friedlich und gelassen.“



Bad Georgenschwaige öffnet erst 2025: Grund sind unter anderem Verzögerungen bei der Entsorgung von Bauschadstoffen

Ärgern werden sich zumindest Badewillige in Schwabing. Denn das Bad Georgenschwaige wird nicht, wie geplant, im Sommer 2024 wieder eröffnet, sondern erst ein Jahr später.



Wie berichtet, soll die Einrichtung zu Münchens erstem CO2-neutralen Freibad mit natürlicher Wasseraufbereitung umgebaut werden. Doch verschiedene Arbeitsabschnitte der Umbau- und Modernisierungsmaßnahme gestalteten sich noch umfangreicher als vorhergesehen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke München (SWM). So nahm unter anderem die Entsorgung von Bauschadstoffen aus den abgebrochenen alten Gebäuden aus den 1960er-Jahren mehr Zeit in Anspruch. Zudem wird, nachdem die Baumaschinen abgerückt sind, die Renaturierung des durch die schweren Geräte stark verdichteten Bodens für den Badebetrieb mehr Zeit benötigen.

