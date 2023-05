Bäcker Bodo Müller ist tot: Selbstmord in der Innenstadt

Von: Uli Heichele

Bodo Müller vor seinem Café auf der Wiesn © Markus Götzfried

Der Münchner Kult-Bäcker Bodo Müller ist tot. Es sprang offenbar aus dem fünften Stock eines Hauses in der Innenstadt. Müller litt seit langer Zeit an Parkinson.

Es ist das bittere Ende eines süßen Lebens. Gestern ist Münchens vielleicht bekanntesterZuckerbäckergestorben: Bodo Müller hat sich im Alter von 75 Jahren umgebracht. Er stürzte aus dem fünften Stock eines Hauses am Rosental in der Innenstadt.

Sein ehemaliger Geschäftspartner und guter Freund Otto Lindinger sagte der tz gestern Abend: „Es stimmt: Bodo ist heute aus freiem Entschluss aus dem Leben geschieden.“ Mitten in der Stadt, wo er so gern unterwegs war, wo er alle kannte. Wo er auch gestern seine Runde um den Viktualienmarkt drehte und sich dann auf seinen letzten Weg machte. Nach oben, in eine Physiotherapie-Praxis... Kurze Zeit später lag er dann unten auf der Straße, vor den Türen von Trachten Angermaier.

Nach langer Parkinson-Erkrankung: „Er wollte niemandem zur Last fallen“

Angermaier-Chef Dr. Axel Munz sagte: „Meine Mitarbeiter haben das leider hautnah mitbekommen. Die Polizei war da, zuerst war nur die Rede von einem älteren Herren, der zu Tode gekommen ist. Aber dann haben sie neben dem Eingang den Rollator gesehen mit den bekannten Bändchen dran. Dann war klar: Das war Bodo.“

Müller war seit langer Zeit krank, er litt an Parkinson. Lindinger erklärt mit dieser Tatsache auch Müllers Entschluss, aus dem Leben zu scheiden: „Er wollte niemandem zur Last fallen. Nicht seiner Frau, nicht anderen engen Angehörigen. Er hat auch schon alles für die Beerdigung festgelegt, sogar den Grabstein. Ihm war wichtig, dass er diesen letzten Schritt nicht zu Hause geht, um die engsten Angehörigen nicht zu belasten.“

Müller war lange Jahre der Bäcker und Konditor der Münchner Prominenz gewesen. Seine Torten gehörten zu Meisterfeiern des FC Bayern wie zu Geburtstags-Partys von Größen der Stadtgesellschaft. Viele kennen auch Bodos CaféZelt auf der Wiesn–mittlerweile geführt von Lindinger. Der sagte gestern Abend, Stunden nach dem schrecklichen Ereignis: „Ich habe schon die ersten Beileids-Bekundungen von anderen kleinen WiesnWirten bekommen.“ Und vor allem, das ist ihm wichtig: „Wir werden Bodos Andenken immer ehren. Es ist ein sehr, sehr trauriger Tag, aber es war Bodos freier Entschluss.“

Anmerkung der Redaktion: Normalerweise berichtet die tz nicht über Selbstmorde. Ausnahmen sind nur Fälle, die besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wer Hilfe sucht (das gilt auch für Angehörige), für den steht die Telefonseelsorge rund um die Uhr zur Verfügung: 0800/ 1110111 oder 0800/1110222.