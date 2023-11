„Reinste Abzocke“: Münchner wittert Kaffee-Betrug bei großer Bäckerei-Kette – Sprecher liefert Erklärung

Von: Anna Liebelt

Zieht ein bekannter Bäcker-Riese seinen Kunden mit dem Bechertrick das Geld aus der Tasche? Das zumindest behauptet ein Kunde in einem Video. Die Bäckerei reagiert.

München – In den frühen Morgenstunden gehört der Abstecher zum Bäcker für viele schon längst zum routinierten Tagesablauf. Schließlich soll ein möglichst großer Kaffee dem eigenen Körper vor der Arbeit noch schnell die nötige Energie einhauchen. Doch immer wieder kursieren im Netz Gerüchte, die dabei vor dem Bechertrick warnen.

Auch eine bayerische Großbäckerei soll bei ihren Bechergrößen betrügen und so ihren Kunden tagtäglich das Geld aus der Tasche ziehen. Das zumindest behauptet ein Facebook-Nutzer aus München, der seinen Unmut nun in einer Videobotschaft festhält.

Per Video: Mann beschwert sich über Kaffeegröße

Zwei Becher stehen im Video des Münchners im Vordergrund – ein kleiner und ein großer. Unverkennbar prangert in großer, weißer Schrift auf rotem Grund die Marke „Ihle“ auf den Pappbechern. Seit nun mehr 125 Jahren bietet die Landbäckerei aus Schwaben ihren Kunden neben süßen und herzhaften Kleinigkeiten auch Getränke an, heißt es auf der firmeneigenen Webseite.

Schon auf den ersten Blick wird aber klar: Der große, mit Latte Macchiato gefüllte Becher, ist nur zu Dreiviertel voll. Den Macher der Videobotschaft beschleicht daher schon bei dessen Anblick ein mulmiges Gefühl. „Das nennen die groß“, lässt er sarkastisch verlauten, während er den Inhalt des großen Bechers langsam in den kleineren umfüllt.

„Zu hundert Prozent passt der große in den kleinen“, hört man den Nutzer bei der Aktion noch prophezeien. Und in der Tat: Der kleine Becher ist voll. Bedeutet das etwa: Gleicher Inhalt zu unterschiedlichem Preis?

„Das ist reinste Abzocke“, kommentiert der Macher des Videos unter seinem Beitrag. Von der Facebook-Community erfährt der scheinbar Betrogene viel Beistand. „Das ist mehr als Beschiss“, heißt es mehrfach in den Kommentaren.

Großbäckerei reagiert auf Anschuldigungen

An dem Bäcker-Riesen Ihle geht die Anschuldigung allerdings nicht spurlos vorbei. Auf Nachfrage der Redaktion rechtfertigt sich die Kette in einer langen Erklärung für die Auswahl ihrer Bechergrößen. Demnach gebe es in den Filialen zwei Tassengrößen für Kaffee, Milchkaffee und Cappuccino – nicht aber für Latte Macchiato.

„Latte Macchiato bieten wir nur in einer Größe an. Sowohl im Café als auch To Go. Hier ist das Glas mit circa 330 ml unser Maß. Dies liegt zwischen der normalen Tasse mit 250 ml und der großen mit 400 ml. Es gibt auch nur einen Preis in der Auslobung“, erläutert ein Sprecher der Landbäckerei. Der Preis für den Standard-Macchiato schlägt mit rund 3,40 Euro ein.

Kunde beschwert sich per Videobotschaft über die Kaffeegrößen einer Bäckerei: Der Inhalt des großen Bechers passt auch in den kleinen. © Facebook

Bedeutet: Da, wie in diesem Fall, der Latte Macchiato in einem 0,4 Liter Becher serviert wird, sei der Pappbecher nicht bis oben hin befüllt. Dadurch passe der Inhalt auch in die nächst kleinere Verpackungsgröße. „Das ist seit vielen Jahren ein Kompromiss, den wir eingehen müssen, um nicht zu viele Verpackungsartikel listen zu müssen.“

Nach Kunden-Beschwerde zur Kaffeegröße: Bäckerei prüft

Ein Missgeschick gänzlich ausschließen will Ihle allerdings nicht. „Eine Störung, ein zur Neige gehender Milchbehälter oder ein unaufmerksamer Mitarbeiter“ seien ebenfalls grundsätzlilch möglich. Die Kette möchte die Beschwerde nun prüfen.

„Klare Kommunikation und stimmige Produkte sind für uns immer sehr wichtig. Auch eine Entschuldigung, wenn einmal ein Fehler passiert ist“, schreibt uns die Bäckerei abschließend. Ein kleiner Trost für den fassungslosen Bäckerei-Besucher.

