Bär erlebt denkwürdigen Streifzug durch München: „Für‘n Söder echt koan Nerv mehr“

Der Bär erkundete die Isar-Metropole per E-Scooter. © N. Bruckmann/Midjourney*

Frühlingsgefühle in München: Der Bär hat sich einen schönen Tag in der Isar-Metropole gemacht. tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl berichtet.

Genervt von der vermehrt aggressiven Almbauern-Rhetorik im Landkreis Rosenheim hat der Bär den sonnigen Samstag für einen Ausflug ins liberale München genutzt. Eine Abordnung der Grünen begrüßte den ausgehungerten Beutegreifer mit einem ausführlichen Brunch im Parteibüro.

Vorfall im Englischen Garten endet mit zerbissenen Selfiesticks

Nach einem Espresso auf der Sonnenterrasse des Café Tambosi schwang sich der Bär auf einen E-Scooter. „Schau ma moi, wia lang ma des no derf z‘ Minga“, erklärte er einem Passanten und machte sich auf in den Englischen Garten. Infolge eines ausführlichen Bads im Eisbach geriet er am Monopteros mit einer Touristengruppe aneinander. Zum Tatort gerufene Gutachter stellten später drei zerbissene Selfiesticks sicher.

Im Tierpark Hellabrunn riss der Bär drei bayerische Landgänse, zwei Girgentanaziegen („Die schmeckan fei ganz schee zaach“) und einen indischen Riesenflughund. Am Gehege der Eisbären fiel der Besucher aus dem Grenzgebiet mit diskutablem Humor („Seid‘s ihr oiwe no so kasig, ha?“) auf.

Der Bär zu Besuch in München: „Für‘n Söder echt koan Nerv mehr“

Als echten Reinfall betrachtete der Beutegreifer seinen Besuch auf dem Frühlingsfest. Der Bär (von Kopf bis Fuß in Miesbacher Tracht) musste mehrere Teenager in weißen Turnschuhen dabei beobachten, wie diese in Plastikflaschen abgefüllte Wodka-Mischungen ins Festzelt schmuggelten. „Da san wieder lauter Grattler unterwegs“, murmelte der Bär, als er die Theresienwiese verließ. Seinen E-Scooter ließ er nach drei Mass Bier lieber stehen.

Den abendlichen Termin im Hofbräuhaus stornierte der Bär, nachdem die CSU Wind von seinem Besuch bekommen hatte. Die Einladung zu einer Podiumsdiskussion im Landtag schlug das inzwischen ermattete Raubtier aus: „Für‘n Söder hob i jetz echt koan Nerv mehr.“

Nachdem der Bär sich am Sendlinger Tor („San de oiwe no ned fertig, ha?“) verlaufen hatte, war er mit seinen Nerven am Ende. Ein freundlicher Taxifahrer brachte ihn zum Hauptbahnhof, wo er sich noch einen Dürüm (vom Kalb) für die Fahrt einpacken ließ. Mit der Regionalbahn reiste der Bär schließlich zurück in den Landkreis Rosenheim.

*Dieses Bild wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell genutzt, das Informationen aus ausgewählten Quellen verarbeitet. Auswahl der Quellen und Sprachmodellanfragen sowie finale Bearbeitung des Bildes: Art Director Nicolas Bruckmann.

Flaucherfranzl auf tz.de In unregelmäßigen Abständen beleuchtet unser Kolumnist gesellschaftliche Entwicklungen rund um die Landeshauptstadt München. Folgen Sie ihm sogleich auf Instagram! Alle Beiträge finden Sie auf unserer Flaucherfranzl-Übersichtsseite. Fragen, Kritik oder Themenvorschläge? Melden Sie sich per Mail: flaucherfranzl@tz.de.