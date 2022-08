Um 62 Bäume in München zu retten: Bürger wehren sich gegen Bauvorhaben

Von: Julian Limmer

Bis zu 62 Bäume könnten am ehemaligen Sportplatz der Stadtwerke einem Bauvorhaben weichen müssen. © Marcus Schlaf

Rund 21 600 Bäume hat München laut Bund Naturschutz in den vergangenen zehn Jahren verloren. Oft sind Baumaßnahmen der Grund. Jetzt wehren sich die Bürger gegen ein Bauvorhaben der Stadtwerke.

München – Stefan Brandl (58) kommt schnell ins Schwärmen, wenn er von den Bäumen an der ehemaligen Sportanlage der Stadtwerke München (SWM) an der Lauensteinstraße in Ramersdorf spricht. Er erzählt von den alten, dicken Stämmen und Baumkronen, die im Sommer für Schatten und ein frisches Klima sorgen. Das sieht Brandl, der nahe der Anlage wohnt, nun in Gefahr.

„Das ist Wahnsinn“: Anwohner Brandl kämpft um jeden Baum

Bis zu 62 Bäume, die direkt an die Einfahrt der Anlage, die Gebäude des Geländes und den Sportplatz grenzen, könnten dort nämlich verschwinden. Sie sollen dem Bau eines Betriebshofes für Trambahnen mit Abstellplätzen, Werks- und Lagerstätten weichen. „Ich finde, das ist Wahnsinn“, sagt Brandl. Für ihn zähle jeder Baum. Deshalb hat er sich vergangene Woche zusammen mit elf weiteren Anwohnern vor der Anlage versammelt, um ein Zeichen gegen die Fällung der Bäume zu setzen.

Der Verlust von Bäumen hat negative Folgen für das Stadtklima: Gerade bei Hitzewellen erfüllen Bäume eine wichtige kühlende Funktion. Eine einzige alte Linde bringt laut Berechnungen der TU München zum Beispiel eine ähnliche Kühlleistung wie vier Klimageräte. Auch vor dem Hintergrund des Klimaschutzes kann Brandl das Vorhaben der Stadtwerke nicht nachvollziehen. Für „den Rückbau der Sportanlage und die anschließenden Umwelt- und Bodenuntersuchungen“ müssten die Bäume jedoch „aus Platzgründen“ weg, teilt ein SWM-Sprecher mit. Die Baumschutzverordnung, die Voraussetzungen für Fällungen festschreibt, greife auf dem betroffenen Teil des Grundstücks nicht.

Anwohner Stefan Brandl (4.v.li.) und seine Mitstreiter wolle wenigstens einen Teil der Bäume retten. © Marcus Schlaf

SWM will neue Bäume pflanzen

Noch prüften die Stadtwerke, wie viele der Bäume sich auf dem Gelände verpflanzen lassen – davon hänge auch die genaue Zahl der zu fällenden Bäume ab. Nach Ende des Baus sollen ersatzweise neue Bäume gepflanzt werden. Wie viele, das ließen die SWM offen. Stefan Brandl und seinen Mitstreitern reicht das nicht. Sie wollen einige der alten Bäume noch retten. Doch nicht nur an Großbaustellen sorgen Baumfällungen in München für Interessenskonflikte. Auch Anlieger eines Hinterhofs an der Nymphenburger Straße nahe der Maillingerstraße sind besorgt um eine große Esche: Rund zwei Meter ist der Stamm dick.

Streit um Baum im Hinterhof: „Wir müssen aufpassen“

Die grüne Krone sorge im ganzen Hof für Schatten, sagt eine Anwohnerin, die lieber anonym bleiben möchte. Dieser Sonnenschutz könnte bald jedoch fehlen. Grund: Der Baum soll drei Stadthäusern samt Tiefgarage weichen, die ein privater Bauherr dort errichten will. Eine Fällgenehmigung für den Baum liege bereits vor, teilt der Bauherr mit. Insgesamt sollen zwei Bäume für das Projekt gefällt werden. Der Bauantrag werde aktuell noch geprüft, heißt es von der Lokalbaukommission (LBK).

Der Bauherr verweist darauf, dass eine „Dachflächenbegrünung, Neupflanzungen und eine Entsiegelung“ des Grundstückes nach dem Ende des Baus für positive mikroklimatische Effekte sorgen sollen. Das wolle man den Zweifeln der Anwohner „gegenüberstellen“. Außerdem sollen mehrere Bäume als Ersatz gepflanzt werden. Im Bezirksausschuss (BA) Maxvorstadt wurde der Antrag abgelehnt.

Auch hier gab es Bedenken, dass sich das Klima im Innenhof ohne die Esche verändern würde. „Wir müssen aufpassen, dass Hinterhöfe nicht zu brutalen Hitze-Inseln werden“, sagt Svenja Jarchow-Pongratz (Grüne), die Vorsitzende des BA. Sie befürchte, dass die Nachpflanzung in dem Hinterhof nicht denselben positiven klimatischen Effekt wie die alte Esche erreichen werde. Das letzte Wort in diesem Fall hat jedoch die LBK.