Unfall in München: Mercedes überschlägt sich und knallt gegen zwei Bäume

Bei einem Verkehrsunfall überschlug sich ein Mercedes und knallte gegen zwei Bäume. Hierbei wurde auch ein Audi beschädigt.

München – An der Kreuzung zwischen der Bad-Schachener-Straße und dem Innsbrucker Ring in München kam es am gestrigen Montag, 8. Mai, zu einem Auffahrunfall zwischen einem Mercedes und einem Audi. Eine Passantin beobachtete den Vorfall und setze sofort einen Notruf ab. Während der Rettungsarbeiten kam es zu Sperrungen und dadurch auch zu Verkehrsbehinderungen.



Nach Unfall: Passanten retten Mercedes-Fahrerin aus ihrem Auto

Der Audi einer 40-jährigen Fahrerin wurde bei dem Auffahrunfall so gedreht, dass er mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte. Der Mercedes der 30-Jährigen kam anschließend von der Fahrbahn ab, fällte einen Baum und kam an einem zweiten Baum zum Stehen. Während die Passantin die Rettungskräfte alarmierte, wurde die Fahrerin des Mercedes derweil von weiteren Passanten aus ihrem Fahrzeug gezogen.

Mercedes-Fahrerin muss in die Klinik – Polizei ermittelt wegen der Unfall-Umstände

Diese leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Besatzung des Feuerwehrfahrzeuges führte die Erstversorgung durch und übergab die Patientin anschließend an den Rettungsdienst. Die Mercedes-Fahrerin kam verletzt in die Klinik. Jene Fahrerin des beteiligten Pkws sowie eine schockierte Passantin wurden vor Ort von Rettungsdienstkräften betreut. Nach der ersten Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen und Fahrzeugteilen gereinigt. Die Polizei ermittelt die genauen Umstände des Unfalles.



