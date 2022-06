Flughafen München: Lufthansa will Express-S-Bahn schon bis 2025 – „Wenn hier nichts passiert ...“

Von: Sascha Karowski

Teilen

Ein Express-Zug zum Flughafen - das ist ein lang gehegter Wunsch so mancher Politiker. Jetzt schaltet sich auch die Lufthansa in die Debatte ein und will eine Express-S-Bahn bis 2025.

München – Der Flughafen München feiert heuer 30. Geburtstag. Ebenso lange wie den Airport gibt es aber auch Diskussionen um die Anbindung. Diese werden nun befeuert – durch die Lufthansa.

„Wenn hier nichts passiert, wird München bald in ökologischer und ökonomischer Sicht in die Bredouille geraten“, sagt Stefan Kreuzpaintner, der bei der Lufthansa für das Drehkreuz München verantwortlich ist, im Gespräch mit dem Touristik-Medienhaus FVW. Die Lufthansa ist der größte Airline-Kunde und Mitbetreiber von Terminal 2 am Flughafen.

Flughafen München: Fahrt mit der S-Bahn aus der Innenstadt bis zum Airport dauert 40 Minuten

Von der Münchner Innenstadt aus fahren derzeit die S1 und die S8 ins Erdinger Moos. Eine Fahrt dauert meist nicht unter 40 Minuten. Zudem gibt es Expressbusse. Kreuzpaintner kritisiert, dass es neben der S-Bahn nur eine einzige überregionale Anbindung und keine Fernbahnanbindung gebe. „Wir brauchen eine signifikante Verbesserung der Anbindung der bayerischen Fläche und auch aus Österreich“, fordert er.

Bis spätestens 2025 solle daher eine Express-S-Bahn her. Das sei die Mindestanforderung. „Bis 2027/28 brauchen wir eine überregionale Anbindung. Und wir brauchen bis Mitte der 2030er eine Fernbahnanbindung. Je schneller, desto besser.“

Die Lufthansa möchte einen Express-Zug zum Flughafen. © FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Flughafen München: Bessere Anbindung hängt auch an der Zweiten Stammstrecke

Der Freistaat als Haupteigentümer des Airports hatte unlängst einen Vier-Stufen-Plan veröffentlicht, der die Anbindung verbessern soll. Gerade eine Express-S-Bahn ist aber abhängig davon, wann die Zweite Stammstrecke fertig gebaut wird. Weitere Verbesserungen der Anbindung liegen noch in weiter Ferne, so etwa durch den viergleisigen Ausbau der Bahn-Trasse zwischen Daglfing und Johanneskirchen. Bei dem Milliarden-Projekt ist nach wie vor ungeklärt, wie die Gleise verlaufen sollen.

Noch 2019 zählte der Münchner Airport mit rund 48 Millionen Passagieren zu den zehn verkehrsreichsten Luftfahrt-Drehkreuzen in Europa. Und die Debatte um eine bessere Anbindung des Airports Franz-Josef-Strauß ist bereits historisch. Zwischen 2000 und 2008 war der Plan verfolgt worden, eine etwa 37 Kilometer lange Strecke zu errichten, auf der weitgehend ein Zehn-Minuten-Takt mit Transrapid-Fahrzeugen angeboten werden sollte.