In München ist eine S-Bahn nahe des Isartors entgleist. Die Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof ist daher bis auf weiteres gesperrt.

München - In der Nacht ist eine S-Bahn auf der Stammstrecke in München entgleist. Am Donnerstagmorgen ist der Streckenabschnitt zwischen Pasing und Ostbahnhof weiterhin gesperrt. Wie die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Website informiert, kommt es an den weiteren Halten zu Verspätungen von bis zu 20 Minuten. Kurzfristig könne es zu Zugausfällen kommen.

Nach Angaben von Bundespolizei und Deutscher Bahn (DB) wurde glücklicherweise keiner der 15 Insassen bei dem Vorfall verletzt. Kurz nach der Ausfahrt am Isartor sei das Drehgestell der S-Bahn aus dem Gleis gesprungen. Noch am Morgen sollte der Zug geborgen werden.

Zwischen München-Pasing und München Hbf rät die S-Bahn München, die Tramlinie 19 oder Züge des Regionalverkehrs zu nutzen. Ab Pasing verkehre alternativ auch der Linienbus 57 bis Laimer Platz und von dort aus die U5. S-Bahnen des 10-Minuten-Takts würden entfallen, ebenfalls die S-Bahnen der Linie S 20.

Allgemein könne es zu Gleisänderungen kommen. Für die Dauer der Störung werden DB Fahrscheine auch in sämtlichen Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Tram und Bus) anerkannt. Wie viel Schaden entstanden ist, wie es zu dem Unfall kam und wie lange die Störung noch vorliegen wird, ist derzeit nicht bekannt. (elb mit dpa-Informationen)

Folgendermaßen verkehren derzeit die S-Bahnen laut Deutscher Bahn:

S 1 Freising/Flughafen

Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach.

Alternative:

- U 2 ab München Hbf bis Feldmoching oder U 3 ab Marienplatz bis Moosach und dort Umstieg zur Linie S 1 Freising/Flughafen.



S 2 Petershausen/Altomünster - Erding

Die S-Bahnen werden zwischen Obermenzing und München Ost Gl. 7-13 über den Südring in beiden Richtungen umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.



S 3 Mammendorf

Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.



S 3 Holzkirchen

Die S-Bahnen beginnen/enden am Ostbahnhof.

Alternative:- U 5 ab München Hbf oder Karlsplatz.



S 4 Geltendorf

Die S-Bahnen beginnen/enden in München Hbf Gl. 27-36.



S 6 Tutzing

Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.



S 6 Ebersberg

Die S-Bahnen beginnen/enden am München Ostbahnhof.



S 7 Wolfratshausen

Die S-Bahnen beginnen/enden in München Hbf Gl. 27-36.

Alternative:

- Von/nach Wolfratshausen auch die U 5 ab München Hbf, Karlsplatz und Ostbahnhof bis Heimeranplatz nutzen und dort entsprechend umsteigen.



S 7 Kreuzstraße

Die S-Bahnen beginnen/enden in Giesing.

Alternative:

- S-Bahnen der Linie S 3 Holzkirchen bis Giesing und dort entsprechend umsteigen.

- Bus 54 von/nach München Ostbahnhof und die U 2 ab München Hbf oder die U 5 ab München Hbf, Karlsplatz, München Ost bis Innsbrucker Ring und dann die U 2 bis Giesing nutzen.



S 8 Herrsching - Flughafen

Die S-Bahnen werden zwischen Pasing und München Ost Gl. 7-13 über den Südring in beiden Richtungen umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren.

Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Quelle: s-bahn-muenchen.de