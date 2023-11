Stammstrecke in München noch mindestens bis in die Abendstunden gesperrt

Nach Chaos-Tag bei der S-Bahn: Stammstrecke wieder frei – Bundespolizei sucht Ursache

Von: Elisa Buhrke

In München ist eine S-Bahn nahe des Isartors entgleist. Die Stammstrecke war deshalb zwischen Pasing und Ostbahnhof den gesamten Donnerstag gesperrt. Erst seit Freitagmorgen fahren die S-Bahnen wieder störungsfrei.

Update, 7.01 Uhr am Freitag (24. November): Eine erfreuliche Nachricht für alle von der Münchner S-Bahn abhängigen Berufspendler: Die Stammstrecke ist wieder repariert und freigegeben. Die S-Bahnen fahren – im Moment – störungsfrei, ohne Verspätungen und Zugausfälle.

Gestern war die S-Bahn-Stammstrecke wegen eines entgleisten Zuges den gesamten Tag gesperrt. Erst nach 18 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Zur Unfallursache ermittelt nun die Bundespolizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Allerdings liegen laut den Ermittlern keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden vor, ein Eingriff sei sogar eher unwahrscheinlich.

Update, 18.35 Uhr am Donnerstag (23. November): Wie die S-Bahn München auf X soeben bekanntgab, ist die Stammstrecke nun wieder freigegeben. Die Reparaturen seien damit abgeschlossen. Das bedeutet, dass die S-Bahn-Linien S1, S2, S3 und S6 wieder entlang der regulären Linienführung verkehren, die Linien S4, S7 und S8 hingegen nicht. Zudem entfällt der 10-Minuten-Takt.

Die S-Bahnen S4, S7 und S8 fahren wie folgt: S 4 Geltendorf

Die S-Bahnen verkehren ab Pasing über die Stammstrecke bis Donnersbergerbrücke und weiter ohne Halt Hackerbrücke bis München Hbf Gl. 27-36.



S 7 Wolfratshausen

Die S-Bahnen beginnen/enden in München Hbf Gl. 27-36.



S 7 Kreuzstraße

Die S-Bahnen beginnen/enden in Giesing.



S 8 Herrsching - Flughafen

Die S-Bahnen werden zwischen Pasing und München Ost Gl. 7-13 über den Südring in beiden Richtungen umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren.

Der Halt Leuchtenbergring entfällt.



Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen.

Die S-Bahnen der Linie S 20 entfallen. Quelle: s-bahn-muenchen.de

Update, 17.50 Uhr: Nachdem eine S-Bahn im Bereich des Isartors in München entgleist war, wurde die Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof komplett gesperrt. Die Sperrung hält bislang noch an – die S-Bahn München sprach davon, dass sie bis in die Abendstunden dauert.

Update, 14.23 Uhr: Die entgleiste S-Bahn konnte nach Informationen der dpa am frühen Nachmittag die Unfallstelle verlassen. Dennoch hält die Sperrung aller Voraussicht nach noch „mindestens bis in die Abendstunden“ an. Der Grund: Etwa 20 Meter Schiene müssten im Weichenbereich ausgetauscht werden, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit.

Stammstrecke in München noch mindestens bis in die Abendstunden gesperrt

Update, 13.31 Uhr: Die S-Bahn München hat neue Informationen zum Betrieb der Stammstrecke über X veröffentlicht. Und es schaut nicht gut aus: Derzeit würden Instandsetzungsarbeiten vor Ort laufen, schreibt das Unternehmen. Für die Dauer der Arbeiten müsse der Tunnel jedoch weiterhin gesperrt bleiben. „Eine genaue Prognose ist noch nicht möglich.“ Die S-Bahn rechnet mit einer Unterbrechung der Stammstrecke bis mindestens in die Abendstunden.

Update, 11.32 Uhr: Die Stammstrecke für den S-Bahn-Verkehr bleibt weiterhin gesperrt, schreibt die S-Bahn München über X. Grund dafür war eine entgleiste S-Bahn im Bereich Isartor. Aktuell würden die Aufgleisungsarbeiten laufen.

Update, 10.04 Uhr: Der Einsatz der Bundespolizei wurde mittlerweile beendet, teilt die S-Bahn München über X (vormals Twitter) mit. Dennoch dauere die Sperrung weiterhin an – und das mindestens bis 13 Uhr.

S-Bahn in München entgleist: Bundespolizei ermittelt – Störung dauert bis mindestens 13 Uhr

Update, 09.20 Uhr: Wegen der entgleisten S-Bahn ermittelt die Bundespolizei München wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Laut ihrer Mitteilung entgleiste der Wagen der Linie S3 gegen 1.20 Uhr im Stammstreckentunnel zwischen den Halten Isartorplatz und Rosenheimer Platz. Warum eines der Drehgestelle von den Schienen ins Gleisbett geriet, ist weiterhin unklar.

„Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor“, teilt ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. Ein Eingriff von außen sei sogar unwahrscheinlich, denn: Bei dem betroffenen Waggon entgleiste erst das zweite Drehgestell. Hätte es eine Manipulation der Gleise gegeben, wäre im Regelfall bereits das erste Drehgestell betroffen gewesen. Die Bundespolizei leite jedoch automatisch bei jedem Bahnunfall Ermittlungen ein, sollte sich doch ein Verdacht erhärten.

Eine geringe Anzahl Reisender wurde nach Angaben der Bundespolizei evakuiert. Insassen des hinteren Wagens konnten den Zug selbstständig durch die Türen verlassen, da er sich teilweise noch in der Station befand. Niemand wurde verletzt. Die S-Bahn sei lediglich mit einer Geschwindigkeit von 15 km/h unterwegs gewesen. Da in dem betroffenen Tunnel Bauarbeiten stattfanden, sei der S-Bahn-Verkehr zum Zeitpunkt des Vorfalls ohnehin nur eingeschränkt möglich gewesen. Mehrere Züge seien bereits zuvor vom Gleis Richtung Ostbahnhof auf das stadteinwärts führende Gegengleis umgeleitet worden – ohne, dass es dabei zu Problemen kam.

Störung der Stammstrecke in München wird wohl noch Stunden dauern

Eine S-Bahn ist in der Nacht in München entgleist. Deshalb musste die Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt werden. © Bundespolizei

Update, 23. November, 8.30 Uhr: Die aktuelle Störung der Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und Pasing betrifft mehrere hunderttausend Menschen, berichtet BR24. Derzeit werde versucht, den Zug wieder auf die Schienen zu setzen – er solle selbstständig ins Ausbesserungswerk fahren können oder abgeschleppt werden. Nach Angaben einer Sprecherin würden die Weichen und Schienen an der Stelle der Entgleisung ausführlich untersucht. Voraussichtlich könne demnach der S-Bahn-Verkehr ab Mittag wieder normal anlaufen.

S-Bahn entgleist in München: Abschnitt der Stammstrecke gesperrt

Erstmeldung, 23. November, 07.27 Uhr: München - In der Nacht ist eine S-Bahn auf der Stammstrecke in München entgleist. Am Donnerstagmorgen ist der Streckenabschnitt zwischen Pasing und Ostbahnhof weiterhin gesperrt. Wie die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Website informiert, kommt es an den weiteren Halten zu Verspätungen von bis zu 20 Minuten. Kurzfristig könne es zu Zugausfällen kommen.

Nach Angaben von Bundespolizei und Deutscher Bahn (DB) wurde glücklicherweise keiner der 15 Insassen bei dem Vorfall verletzt. Kurz nach der Ausfahrt am Isartor sei das Drehgestell der S-Bahn aus dem Gleis gesprungen. Noch am Morgen sollte der Zug geborgen werden.

Stammstrecke nach Vorfall gesperrt: Folgende Verbindungen fahren

Zwischen München-Pasing und München Hbf rät die S-Bahn München, die Tramlinie 19 oder Züge des Regionalverkehrs zu nutzen. Ab Pasing verkehre alternativ auch der Linienbus 57 bis Laimer Platz und von dort aus die U5. S-Bahnen des 10-Minuten-Takts würden entfallen, ebenfalls die S-Bahnen der Linie S 20.

Allgemein könne es zu Gleisänderungen kommen. Für die Dauer der Störung werden DB Fahrscheine auch in sämtlichen Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Tram und Bus) anerkannt. Wie viel Schaden entstanden ist, wie es zu dem Unfall kam und wie lange die Störung noch vorliegen wird, ist derzeit nicht bekannt. (elb mit dpa-Informationen)

Folgendermaßen verkehren derzeit die S-Bahnen laut Deutscher Bahn: S 1 Freising/Flughafen

Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach.

Alternative:

- U 2 ab München Hbf bis Feldmoching oder U 3 ab Marienplatz bis Moosach und dort Umstieg zur Linie S 1 Freising/Flughafen.



S 2 Petershausen/Altomünster

Die S-Bahnen beginnen/enden in München Hackerbrücke.



S 2 Erding

Die S-Bahnen beginnen/enden am Ostbahnhof Gleis 3.



S 3 Mammendorf

Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.



S 3 Holzkirchen

Die S-Bahnen beginnen/enden am Ostbahnhof.

Alternative:

- U 5 ab München Hbf oder Karlsplatz.



S 4 Geltendorf

Die S-Bahnen verkehren ab Pasing über die Stammstrecke bis Donnersbergerbrücke und weiter ohne Halt Hackerbrücke bis München Hbf Gl. 27-36.



S 6 Tutzing

Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.



S 6 Ebersberg

Die S-Bahnen beginnen/enden am München Ostbahnhof.



S 7 Wolfratshausen

Die S-Bahnen beginnen/enden in München Hbf Gl. 27-36.

Alternative:

- Von/nach Wolfratshausen auch die U 5 ab München Hbf, Karlsplatz und Ostbahnhof bis Heimeranplatz nutzen und dort entsprechend umsteigen.



S 7 Kreuzstraße

Die S-Bahnen beginnen/enden in Giesing.

Alternative:

- S-Bahnen der Linie S 3 Holzkirchen bis Giesing und dort entsprechend umsteigen.

- Bus 54 von/nach München Ostbahnhof und die U 2 ab München Hbf oder die U 5 ab München Hbf, Karlsplatz, München Ost bis Innsbrucker Ring und dann die U 2 bis Giesing nutzen.



S 8 Herrsching - Flughafen

Die S-Bahnen werden zwischen Pasing und München Ost Gl. 7-13 über den Südring in beiden Richtungen umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren.

Der Halt Leuchtenbergring entfällt. Quelle: s-bahn-muenchen.de

