Ausfälle durch Bahnstreik: So plant die S-Bahn am Freitag auf den Linien in München

Von: Steffen Maas

Der GDL-Streik am Freitag trifft auch München hart. Die S-Bahn München werde „massiv beeinträchtigt“ sein. Manche Linien sollen jedoch fahren.

München – Fern-, Regional- und Nahverkehr – seit 22 Uhr läuft der große Bahnstreik auch in München. Er ist das Resultat stockender Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn. Heißt: Auch die S-Bahnen in München werden bestreikt. Während Reisende die Ausfälle am Donnerstagabend wahrscheinlich noch verkraften können, trifft das Bahn-Chaos alle Pendler in der bayerischen Landeshauptstadt am Freitag (8. Dezember) mit voller Breitseite. Die DB versucht, zumindest ein Not-Angebot aufrechtzuerhalten. Welche S-Bahn-Linien in welchem Takt fahren – eine Übersicht.

Bahnstreik in München: S-Bahn rechnet mit „Verspätungen und Zugausfällen“ bis Samstagnacht

Offiziell bis 22 Uhr geht der von der GDL ausgerufene Streik in den Verkehrsbetrieben. Dass jedoch pünktlich mit dem zehnten Gong am Freitagabend wieder Normalbetrieb herrscht – unwahrscheinlich. „Bis in die Nacht von Freitag (8. Dezember) auf Samstag (9. Dezember)“ komme es auf den S-Bahn-Linien in München „zu Verspätungen und Zugausfällen“, informierte die S-Bahn München am späten Donnerstagabend.

Aber: Das Unternehmen will trotz „massiver Beeinträchtigungen“ einen Notbetrieb der meisten S-Bahn-Linien anbieten. Dafür sind verschiedene Takte geplant.

Die wenigen fahrenden S-Bahnen in München dürften am Freitag voll werden. (Archivbild) © Lukas Barth/dpa

S-Bahn-Linien in München: So fahren S1, S2, S3 und Co. am Freitag

Neben einem Ausfall (Linie S20) fahren die S-Bahn-Linien in München durch den GDL-Streik am Freitag vor allem: deutlich seltener. Geplant ist auf den meisten Linien ein 60-Minuten-Takt. Das betrifft die Linien S1, S2, S3, S4, S6, S7. Häufiger sollen die Bahnen nur auf bestimmten Streckenabschnitten fahren. So soll die S2 zwischen Dachau und Markt Schwaben im im 40-Minuten-Takt verkehren.

Etwas komplizierter wird es bei der S8. Sie fährt zwischen Herrsching und Germering-Unterpfaffenhofen im 60-Minuten-Takt, zwischen Germering-Unterpfaffenhofen und Pasing alle 20 bis 40 Minuten und schließlich zwischen Pasing und Flughafen im 20-Minuten-Takt.

Plan am Streik-Tag: S-Bahn-Linien in München im Überblick

Die Linien S1 / S2 / S3 / S4 / S6 / S7 verkehren in einem 60-Minuten-Takt

/ / / / / verkehren in einem Die Linie S2 verkehrt zwischen Dachau und Markt Schwaben in einem 40-Minuten-Takt

verkehrt zwischen Dachau und Markt Schwaben in einem Die Linie S8 verkehrt zwischen Herrsching und Germering-Unterpfaffenhofen alle 60 Minuten , zwischen Germering-Unterpfaffenhofen und Pasing alle 20 bis 40 Minuten , zwischen Pasing und Flughafen besteht ein 20-Minuten-Takt

verkehrt zwischen Herrsching und Germering-Unterpfaffenhofen , zwischen Germering-Unterpfaffenhofen und Pasing , zwischen Pasing und Flughafen besteht ein Die Linie S20 entfällt komplett.

Aufgrund der unübersichtlichen Lage ist auch dieser Plan jedoch nicht in Stein gemeißelt. Die S-Bahn München unterstreicht in einer Pressemitteilung: „Bitte beachten Sie, dass es auf allen Linien kurzfristig noch zu zusätzlichen Änderungen, Ausfällen sowie Teilausfällen kommen kann.“

