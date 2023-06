Bahndämme in Brand: Zugstrecke München-Ingolstadt vorübergehend eingestellt

Von: Dirk Walter, Miriam Haberhauer

Der Zugverkehr in Richtung Ingolstadt musste am Sonntagnachmittag vorübergehend eingestellt werden. © IMAGO/Dirk Sattler

Ein defekter Güterwagen verursachte am Sonntagnachmittag zahlreiche brennende Bahndämme. Der Bahnverkehr musste vorübergehend eingestellt werden.

München/Pfaffenhofen – Ein Güterzug mit festgefahrenen Bremsen hat am Sonntag nahe Baar-Ebenhausen nördlich von München zahlreiche Bahndämme entzündet – die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot löschen.

Bahndämme in Brand – „Sämtliche Feuerwehren im Einsatz“

„Man kann sagen, dass derzeit im Landkreis Pfaffenhofen und im südlichen Landkreis Ingolstadt sämtliche Feuerwehren im Einsatz sind“, berichtete ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord gegenüber Merkur.de. Die ersten Brände traten gegen 13.15 Uhr auf, der Funkenflug hatte das trockene Gras in Brand gesetzt. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Güterzug verhindert werden.

Zugverkehr umgeleitet – Nur bedingt Schienersatzverkehr

Die Deutsche Bahn musste den Zugverkehr auf der Hauptachse München-Ingolstadt vollständig einstellen. Züge aus München endeten in Pfaffenhofen, Züge aus Richtung Nürnberg am Hauptbahnhof Ingolstadt. ICE-Züge wurden teilweise großräumig umgeleitet, es kam zu Verspätungen. Ein Ersatzverkehr mit Taxis war am Sonntag nur schwer zu organisieren. Erschwerend hinzu kam, dass am Sonntag wegen eines Mangels an Fahrzeugen ohnehin schon Regionalzüge der Linie RE1 zwischen München und Nürnberg ausgefallen waren.