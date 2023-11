Ab heute: Bahnstreik führt zu großen Einschränkungen in München – alle Infos zum Notfallplan

Von: Lukas Schierlinger

Ab Mittwochabend wird der Bahnverkehr bundesweit bestreikt. Die Deutsche Bahn rechnet mit massiven Auswirkungen – an Münchner Pendler ergeht ein wichtiger Hinweis.

München – Der angekündigte Warnstreik bei der Bahn wird am Mittwoch (15. November) und Donnerstag bundesweit zu zahlreichen Zugausfällen im Regional- und im Fernverkehr führen. Für den Ausstand der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat die Deutsche Bahn einen Notfahrplan im Fernverkehr erstellt.

Das Angebot an Fahrten werde stark reduziert, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. „Für diese Fahrten setzt die DB längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können. Dennoch kann eine Mitfahrt nicht garantiert werden“, hieß es.

Bahnstreik mit Folgen für München: Wichtige Infos für S-Bahn-Pendler

Die GDL hat für Mittwochabend, 22.00 Uhr, bis Donnerstagabend, 18.00 Uhr, zu einem 20-stündigen Warnstreik aufgerufen. Damit verschärft Gewerkschaftschef Claus Weselsky schon nach der ersten Verhandlungsrunde die Gangart in dem Tarifkonflikt.

Bahn-Personalvorstand Martin Seiler reagierte mit scharfer Kritik auf den Schritt der Gewerkschaft. Der Warnstreik sei „völlig unnötig“ und eine Zumutung für Bahnreisende. Im Regionalverkehr will die Deutsche Bahn eigenen Angaben zufolge ebenso versuchen, ein stark reduziertes Angebot auf die Schiene zu bringen. „In welchem Umfang dies möglich ist, unterscheidet sich regional stark. In jedem Fall wird es auch im Regionalverkehr massive Einschränkungen geben“, teilte der Konzern mit.

Notfallplan ab Mittwochabend: Wie die Züge rund um München verkehren

Betroffen werden im angegeben Zeitraum also auch die Züge der Münchner S-Bahn sein, dort hieß es vorab: „Wir erwarten massive Beeinträchtigungen des S-Bahn-Verkehrs ab Mittwochabend bis einschließlich Betriebsschluss am Donnerstag.“ Fahrgästen wird geraten, sich unter s-bahn-muenchen.de regelmäßig über den aktuellen Status zu informieren.

Die GDL fordert bei den Tarifverhandlungen mit der Bahn unter anderem 555 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten sowie eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3000 Euro. Besonders wichtig ist Weselsky zudem eine Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich.

Die Bahn hält eine Arbeitszeitreduzierung für nicht realisierbar und lehnt bisher jede Verhandlung darüber ab. DB-Personalvorstand Martin Seiler bot stattdessen in der ersten Verhandlungsrunde eine elfprozentige Entgelterhöhung bei einer Laufzeit von 32 Monaten an. Auch zur Zahlung der Inflationsausgleichsprämie zeigte er sich bereit. „Zu wenig, zu lange und am Ende des Tages nicht ausreichend“, war Weselskys Kommentar zum Arbeitgeberangebot. (lks/dpa)

