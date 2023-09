Mit Partystimmung in den Herbst: Superbloom startet in München – Alle Infos zum Festival im Olympiapark

Von: Felix Herz

Teilen

2022 hatte das Superbloom-Festival im Münchner Olympiapark zum ersten Mal stattgefunden. Zahlreiche Bands (im Bild: Kraftklub) hatten den Besuchern auf verschiedenen Stages eingeheizt. © aal.photo / IMAGO

Zum zweiten Mal findet das Superbloom-Festival in München statt. Erneut werden zahlreiche Bands erwartet, die für ordentlich Partystimmung sorgen sollen.

München – Im September des letzten Jahres hatte das Superbloom-Festival zum ersten Mal stattgefunden. Ziel der Veranstalter war es, Musik-Stars und Festival-Stimmung nach München zu holen. Die Rechnung ging nicht ganz auf: Zwar hatten Musik-Größen wie Macklemore, Stromae, David Guetta und Calvin Harris ihre Auftritte im Münchner Olympiapark, doch Unwetter und der Vorwurf schlechter Orga hatten auch für reichlich Misstöne bei den Besuchern gesorgt.

An diesem Wochenende findet das Festival zum zweiten Mal statt – und immerhin einen Vorteil gegenüber dem letzten Jahr wird es wohl geben: Das Wetter sieht gut aus. Beim Deutschen Wetterdienst gibt es keine Warnung für München, höchstens leichte Bewölkung könnte auftreten. Beste Voraussetzung also für das zweitägige Festival von Samstag, 2. September, bis Sonntag, 3. September. Alle Infos zu den Auftritten, Uhrzeiten und was es sonst noch zu wissen gibt, erfahren Sie hier.

Superbloom in München: Alle Infos zum Festival

Die wichtigsten Infos rund um das Superbloom-Festival – hier in der kompakten Übersicht:

Das Festival-Gelände öffnet seine Pforten an den beiden Veranstaltungstagen jeweils um 10 Uhr und schließt um Mitternacht.

an den beiden Veranstaltungstagen jeweils um 10 Uhr und schließt um Mitternacht. Ab dem 14. Lebensjahr ist der Eintritt auch ohne sorge- oder erziehungsberechtigter Personen erlaubt.

ist der Eintritt auch ohne sorge- oder erziehungsberechtigter Personen erlaubt. Besucher können Schließfächer zur Aufbewahrung ihrer Wertsachen mieten – diese enthalten auch Steckdosen zum Laden der Handys.

ihrer Wertsachen mieten – diese enthalten auch Steckdosen zum Laden der Handys. Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Festivalgelände gibt es nicht, dafür aber zahlreiche Hotels und Airbnbs rund um den Olympiapark.

auf dem Festivalgelände gibt es nicht, dafür aber zahlreiche Hotels und Airbnbs rund um den Olympiapark. Taschen, die größer als Din A4 sind, sind auf dem Gelände nicht erlaubt . An den Eingängen gibt es Taschenkontrollen.

. An den Eingängen gibt es Taschenkontrollen. Es gibt eine lange Liste von Gegenständen, die Besucher mitbringen dürfen – aber auch, welche untersagt sind. Auf der Seite der Veranstalter werden sie aufgeführt.

Wichtig ist den Veranstaltern des Superbloom-Festivals in München, dass Solidarität an erster Stelle steht und jeder Besucher eine unbeschwerte und gute Zeit auf dem Gelände verbringen kann. „Deshalb dulden wir auf dem SUPERBLOOM keine Form von Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Homo-/Bi- und Transphobie, Ableismus oder jede andere Form von Diskriminierung und Belästigungen“, schreiben die Veranstalter daher auf der Event-Website. Jeder soll sich willkommen fühlen – „egal welche Sexualität, Identität, Hautfarbe, Religion, ethnische Zugehörigkeit oder Fähigkeiten sie besitzt“.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Superbloom in München: Diese Stars treten auf

Auch im Jahr 2023 konnten die Organisatoren des Superbloom-Festivals wieder einige Stars für die Bühnen im Münchner Olympiapark gewinnen. Unter anderem Peter Fox ist seit langer Zeit wieder solo auf der Bühne zu sehen, auch Imagine Dragons werden dem Publikum gewohnt ordentlich einheizen. Hier eine Auswahl der prominentesten Auftritte am Samstag:

Querbeat : 12.30 – 13.15 Uhr, Olympic Stage

: 12.30 – 13.15 Uhr, Olympic Stage Badmomzjay : 14 – 15 Uhr, Olympic Stage

: 14 – 15 Uhr, Olympic Stage Years & Years : 16.45 – 17.45 Uhr, Super Stage

: 16.45 – 17.45 Uhr, Super Stage Olivia Dean : 17.30 – 18.15 Uhr, Neoneo Stage

: 17.30 – 18.15 Uhr, Neoneo Stage Kontra K : 17.30 – 18.30 Uhr, Olympic Stage

: 17.30 – 18.30 Uhr, Olympic Stage Peter Fox : 19.15 – 20.30 Uhr, Olympic Stage

: 19.15 – 20.30 Uhr, Olympic Stage Trettmann : 20.15 – 21.30 Uhr, Super Stage

: 20.15 – 21.30 Uhr, Super Stage Martin Garrix: 21.15 – 22.45 Uhr, Olympic Stage

Hier eine Auswahl der prominentesten Auftritte am Sonntag:

Ennio : 11 – 11.45 Uhr, Super Stage

: 11 – 11.45 Uhr, Super Stage Mayberg , 12.15 – 13 Uhr, Neoneo Stage

, 12.15 – 13 Uhr, Neoneo Stage Giant Rooks : 14.15 – 15.15 Uhr, Olympic Stage

: 14.15 – 15.15 Uhr, Olympic Stage Lost Frequencies : 15.15 – 16.15 Uhr, Super Stage

: 15.15 – 16.15 Uhr, Super Stage Jason Derulo : 19.30 – 20.30 Uhr, Olympic Stage

: 19.30 – 20.30 Uhr, Olympic Stage Marteria : 20.15 – 21.45 Uhr, Super Stage

: 20.15 – 21.45 Uhr, Super Stage Cat Burns : 20.15 – 21.15 Uhr, Neoneo Stage

: 20.15 – 21.15 Uhr, Neoneo Stage Imagine Dragons: 21.15 – 22.45 Uhr, Olympic Stage

Weiteres Programm auf dem Superbloom-Festival: Talks, Podcasts, Performances

Auf dem Festivalgelände finden zudem zahlreiche weitere Programmpunkte statt. Hier eine Auswahl:

Deutsches Museum München: Die Science Show – Wissen live erleben! Samstag, 12 – 12.45 Uhr, Superbrain

– Wissen live erleben! Samstag, 12 – 12.45 Uhr, Superbrain Dizzy Comedy : Samstag, 13.30 – 14.15 Uhr, Spectacular

: Samstag, 13.30 – 14.15 Uhr, Spectacular Rot gegen Rassismus – Ein Perspektivwechsel mit dem FC Bayern München: Samstag, 15 – 15.40 Uhr, Your Planet

– Ein Perspektivwechsel mit dem FC Bayern München: Samstag, 15 – 15.40 Uhr, Your Planet Performance Party – Queens against Borders: Samstag, 17.15 – 18.15 Uhr, Younique Stage

– Queens against Borders: Samstag, 17.15 – 18.15 Uhr, Younique Stage Munich Supercrew : Sonntag, 12 – 12.45 Uhr, Spectacular

: Sonntag, 12 – 12.45 Uhr, Spectacular Superbrain x TUM Venture Labs Start Up Competition – im Kampf um eure Stimme: Sonntag, 14 – 14.30 Uhr, Superbrain

– im Kampf um eure Stimme: Sonntag, 14 – 14.30 Uhr, Superbrain Live Podcast von Amorelie „Ich hab noch nie“ – Zum Thema Outdoorsex: Sonntag, 15 – 16 Uhr, Younique Stage

– Zum Thema Outdoorsex: Sonntag, 15 – 16 Uhr, Younique Stage Automatisch Aktivist:Innen? Der tägliche Kampf der LGBTQIA+-Community: Sonntag, 16 – 16.40 Uhr, Your Planet

Den Geländeplan, wo Besucher welche Bühne und welchen Programmpunkt finden, hat die Social Media Abteilung des Superbloom-Festivals bereits auf Instagram gepostet:

So steht einem gelungenen Start in den Münchner Festival-Herbst hoffentlich nichts mehr im Wege. (fhz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.