Ein Ausweg bei Haarausfall

Egal ob Mann oder Frau: Haarausfall kann jeden treffen und das Leben auf den Kopf stellen. Die gute Nachricht: Die Experten der Bank of Hair haben einen Ausweg parat.

Das Leben ist unfair, könnte man denken: Gerade in einem Alter, in dem man beruflich Fahrt aufnehmen will oder endlich fest im Sattel sitzt und privat die Unsicherheiten der Jugend abgeschüttelt hat, macht sich oft eine ganz neue Herausforderung breit – Haarausfall! Ein Phänomen, mit dem sich laut Studien rund 80 Prozent der Männer in Deutschland herumschlagen müssen. Und auch fast 50 Prozent aller Frauen leiden darunter.

Haarverlust nagt am Ego und macht Menschen einsam

Vielen Betroffenen nagt das am Selbstbewusstsein, schließlich wird volles Haar von Menschen unterbewusst mit Attraktivität, Vitalität und Leistungsfähigkeit assoziiert. Gerade im Zeitalter der Sozialen Medien, wo es darum geht, sich ständig ins rechte Licht zu rücken, spielen Äußerlichkeiten eine noch größere Rolle. Tiefe Geheimratsecken, Lichtungen am Hinterkopf oder ein nach hinten wandernder Haaransatz können so auch psychische Auswirkungen mit sich ziehen und Menschen dazu bringen, sich von ihrem Umfeld zu isolieren oder in Depressionen zu verfallen.

Was ist überhaupt der Grund für Haarausfall? Erst wenn bei einem Erwachsenen pro Tag mehr als etwa 100 Haare verloren gehen, spricht die Medizin von Haarausfall. Zum Großteil – in etwa 95 Prozent der Fälle – haben es die Betroffenen beider Geschlechter dabei mit genetisch bedingtem Haarausfall zu tun. Bei Männern ist dafür vor allem ein fortschreitendes Schrumpfen von Kopfhaarwurzeln, die überempfindlich auf Geschlechtshormone reagieren, verantwortlich. Auch bei Frauen besteht ein Zusammenhang zwischen dem Östrogen-Hormonhaushalt und dem Verlust von Haaren, der meist vom Scheitel aus beginnt. Darüber hinaus gibt es bei beiden Geschlechtern noch weitere Arten: etwa den kreisrunden, den diffusen oder den herdförmigen Haarausfall.

Ein sicherer Weg für das Nachwachsen natürlicher Haare

Was also tun, um gegenzusteuern? Tinkturen, spezielle Shampoos und Nahrungsergänzungsmittel versprechen meist mehr als sie halten. Medikamente können Nebenwirkungen wie Libidoverlust oder Impotenz hervorrufen. Und Toupets schränken im Alltag oftmals ein, besonders bei Aktivitäten wie Sport. Während pharmazeutische Produkte höchstens den fortlaufenden Verlust abbremsen, sind sichere Ergebnisse für den Nachwuchs natürlicher Haare nur mit der Eigenhaartransplantation zu erreichen. Dazu werden Haarfollikel aus einer Spenderzone im Bereich des Hinterkopfes mit verschieden Methoden gewonnen.

Moderne Medizin und gesellschaftliche Akzeptanz haben dazu geführt, dass Haartransplantationen inzwischen ein gängiger Weg sind, um Haarverlust zu stoppen und umzukehren. Auch das Preisniveau für derartige Eingriffe bewegt sich heute in erschwinglichen Bereichen. So kann der Marktführer Bank of Hair mit Sitz in Istanbul sowie Niederlassungen in Deutschland und Großbritannien auf 10.000 Haartransplantationen in den vergangenen fünf Jahren zurückblicken.

Renommierte Klinik-Standorte – 30 Jahre Garantie

„Haartransplantationen sind auf dem Vormarsch und können zu vollerem Haar und damit zu einem besseren Lebensgefühl verhelfen“, betont Devran Yüksel, Experte für Haartransplantationen und Gründer der Bank of Hair. Die rund 100 Mitarbeiter seines Unternehmens – darunter eine Vielzahl erfahrener Ärzte und Haar-Spezialisten – bieten anspruchsvollen Kunden medizinische Dienstleistungen auf höchstem Niveau und nach modernsten Qualitätsstandards. Egal, für welchen Standort sich Patienten entscheiden: Die Eingriffe sind stets mit einem Rundum-sorglos-Paket verknüpft. Das beginnt bei der Reisebuchung, erstreckt sich über die Vor-Ort-Betreuung inklusive VIP-Transport zum 5-Sterne-Hotel und Dolmetscher, die erstklassige Behandlung in der renommierten Klinik – und reicht natürlich bis zur umfassenden Nachsorge. Devran Yüksel erklärt: „Unsere Anlaufstellen dafür verteilen sich über München, Berlin, Hamburg und viele weitere Orte.“

Für den Geschäftsführer der Bank of Hair und sein Team ist es dabei immer wieder eine große Freude und Motivation, den Kunden zu neuem und nachhaltigem Glück zu verhelfen. Das positive Feedback und die hohe Weiterempfehlungsrate sprechen dabei eine deutliche Sprache. Nicht zuletzt die 30-jährige Garantie für die Transplantation und die Tatsache, dass die verpflanzten Haare ihre Träger in der Regel ein Leben lang begleiten, lassen die einst von Haarausfall Betroffenen mit einem guten Gefühl selbstbewusst in ihr neues Leben starten.

