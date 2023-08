Tochter entsetzt: „Pflegerin hat meine tote Mutter beklaut“ – Prozess um verschwundenes Bargeld

Gianna H. (50) zeigte die Pflegerin an © SIGI JANTZ

Gianna H. (50) beauftragte einen Pflegedienst, sich um ihre kranke Mutter zu kümmern – doch die Chefin selbst beklaute die demente Seniorin sogar noch nach ihrem Tod. Am Münchner Amtsgericht kassierte Belkiz Ö. dafür nun heftige Schelte.

München - Mit verschränkten Armen steht Gianna H. im Flur des Amtsgerichts. „Ich bin richtig wütend“, sagt die 50-Jährige, als sie Belkiz Ö. (51) erblickt. „Dieser Frau habe ich vertraut. Doch sie hat die Not meiner dementen Mutter schamlos ausgenutzt und sie beklaut.“

„Hat mir keine Ruhe gelassen“ – Pflegedienst beklaut Seniorin

Wegen Diebstahls wurde Belkiz Ö. gestern der Prozess gemacht – als Pflegedienstleiterin betreute sie die kranke Seniorin in Milbertshofen. Doch schon nach zehn Tagen war Karin H. Mitte November 2022 überraschend gestorben, in ihrer Wohnung fehlten zudem mehrere Tausend Euro. „Das hat mir keine Ruhe gelassen – ich schaltete die Polizei ein“, sagt Tochter Gianna H.

Aus dem Fall entwickelte sich ein echter Krimi. Denn Belkiz Ö. behauptet: „Ich habe das Geld nur mitgenommen, weil ich es der Tochter persönlich geben wollte.“ Die traf sie dann aber erst fünf Tage später - und auch nur, weil Gianna H. auf eigene Initiative aus der Schweiz angereist war, um offene Fragen mit dem Pflegedienst zu klären. Zum Beispiel, warum dieser sie weder über den Tod der Mutter noch über deren Unfall einen Tag zuvor informiert hatte?

München: Pflegerin beklaute tote Seniorin - ihre Tochter bringt die Diebin vor Gericht

Immer wieder suchte Belkiz Ö. nach Erklärungen, doch ihre Version bröselt dahin. Tatsächlich hatte der Hausmeister der Wohnanlage beobachtet, wie die Pflegerin nach dem Tod der Seniorin noch drei weitere Personen in die Wohnung der Toten holte. „Ich vermute, dass es sich hier um eine kriminelle Bande handelt“, sagt Gianna H.

Pflegedienstleiterin Belkiz Ö (51) wurde wegen Diebstahls verurteilt. © SIGI JANTZ

Drei Wochen vor dem Tod ihrer Mutter war sie noch in München zu Besuch gewesen und zählte „an die 4000 Euro Bargeld“ bei Karin H. Fünf Tage nach deren Tod konfrontierte Gianna H. die Pflegerin mit dem Vorwurf. „Dann erst hat sie mir 1750 Euro in einem Umschlag ausgehändigt - die Initiative kam aber nicht von ihr, wir saßen zu diesem Zeitpunkt schon 15 Minuten zusammen.“ Der Rest des Geldes sei „bis heute weg“, sagt H.

Vor Gericht bricht Belkiz Ö. immer wieder in Tränen aus. Sie sei mit dem Todesfall „überfordert gewesen“ und arbeite 15 Stunden am Tag. Mehr als 20 Jahre Erfahrung habe sie und beteuert: „Ich liebe alte Menschen.“ Doch als Richter Dennis Hinz nachhakt, warum Belkiz Ö. selbst anwesenden Rettungskräften nichts von dem Geldfund erzählt hat, wo sie ihnen doch sogar den Wohnungsschlüssel ausgehändigt hatte, wird die Pflegerin plötzlich aggressiv - und hetzt gegen die tote Seniorin. Karin H. sei „verwirrt“ und eine „schwierige Person“ gewesen, die ihre Tabletten nicht habe nehmen wollen. Tochter Gianna H. solle „doch froh sein, dass ich die Mutter in ihrem Dreck Zuhause gepflegt habe“.

Diebstahls-Prozess am Amtsgericht: Kriminelle Pflegerin kassiert heftige Schelte vom Richter

Krasse Worte, die Richter Dennis Hinz nicht hinnehmen will. „So ein Schwachsinn“, kommentiert er die Ausreden der Pflegerin - ihr wirft er vor, das Geld einfach verschwiegen zu haben. „Um es mal vorsichtig zu sagen: Sie haben an diesem Tag Unfug gemacht.“

Doch warum? Als Motiv vermutet Tochter Gianna H. , die Pflegerin hatte Angst, „dass sie kein Geld für ihre Arbeit bekommt, weil meine Mutter noch keine Zusage für eine Pflegestufe hatte.“

Aufklären lässt sich das nicht mehr. Den Einspruch gegen ihren Strafbefehl zog Belkiz Ö. wegen der erdrückenden Beweislast zurück - sie muss damit 6000 Euro Strafe zahlen und ist rechtskräftig als Diebin verurteilt.

