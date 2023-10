Basketball und Tischtennis statt parkender Autos

Von: Bettina Ulrichs

Wo heute noch Autos parken sollen künftig Jugendliche spielen – wünscht sich der Bezirksausschuss. © Marcus Schlaf

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt: Fläche am Alten Südfriedhof soll für Jugendliche umgestaltet werden

In den Innenstadtbezirken mangelt es besonders an Platz für ältere Kinder und Jugendliche. Der Bezirksausschuss (BA) Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt hat nun am Alten Südfriedhof einen geeigneten Parkplatz gefunden, wo nach Ansicht der Viertelpolitiker anstelle parkender Autos künftig ein Basketballkorb, Tischtennisplatten oder ein kleiner Pumptrack stehen könnten.

Vor allem der Pumptrack, ein Übungsparcours für Mountainbiker, steht ganz oben auf der Wunschliste vieler Jugendlicher aus dem Viertel. „Dieser Parkplatz an der Thalkirchner Straße ist zwischen Isartor und Goetheplatz der einzige Ort, an dem etwas Raum für ältere Kinder und Teens überhaupt machbar ist“, betonte Victoria Schwarz-von-Groddeck (Grüne). Etwa zwanzig Parkplätze am Alten Südfriedhof müssten dafür weichen. Diese werden auch von Patienten und Besuchern der Dermatologischen Klinik benutzt, allerdings wird dieses Krankenhaus hier nicht mehr lange bestehen bleiben.

Christian-Georg Harald Siebke (FDP) hat trotzdem Sorge, dass sich der Parkdruck erhöht. Außerdem hält er den Platz nur bedingt für geeignet. Tatsächlich kann hier wohl kein Bolzplatz entstehen, da die Nachbarhäuser zu nahe sind. In jedem Fall solle diese Umgestaltung nur mit einer Bürgerbeteiligung umgesetzt werden, bei der die Wünsche der Anwohner berücksichtigt werden. Dabei sollen insbesondere auch Kinder im Alter von sieben bis 17 Jahren befragt werden, also die späteren Nutzer.

Barbara Turczynski-Hartje (SPD) betonte, wie wichtig die Bürgerbeteiligung sei, damit man nicht wieder ähnliche Diskussionen und Streitigkeiten wie bei der Neugestaltung Am Glockenbach erlebe. Die Mitglieder des BA sprachen sich deshalb sowohl für die Entsiegelung und Umgestaltung für Jugendliche als auch für eine Bürgerpartizipation aus. Der Bedarf sei riesig, die bestehenden Angebote extrem überlaufen, so die Argumente der Viertelpolitiker gegenüber der Stadtverwaltung.